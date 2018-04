Jurčević uoči derbija na Poljudu: Nema razloga da se prepadnemo

Trener Dinama Nikola Jurčević najavio je sutrašnji derbi s Hajdukom na Poljudu u 31. kolu HNL-a.

- Imamo zadnji trening prije puta u Split. Mislim da smo potpuno spremni za sve što nas očekuje u Splitu. Bit će to velika utakmica, u pravom nogometnom ambijentu i vjerojatno u vrućem ambijentu. Mislim da smo zaboravili utakmicu s Osijekom, imali smo dva dana za regeneraciju i saniranje manjih ozljeda. Okrećemo se velikom derbiju, idemo puni vjere u sebe i uz optimizam. To nam daje za pravo naša situacija na tablici gdje i dalje imamo pet bodova prednosti. Cilj nam je u najmanju ruku to zadržati, a naravno i povećati ako to bude moguće - rekao je Jurčević i dodao:

- Tražit ćemo pobjedu, igrat ćemo našu igru. Imamo ambiciju i želju doći do sva tri boda. Prije par mjeseci je bila komfornija situacija s bodovima, istopila se ta velika prednost. Ali šest kola prije kraja vodeći smo i imamo i dalje tih pet bodova prednosti. S te pozicije možemo biti optimisti i očekivati do kraja prvo mjesto.

Kakva je situacija s igračima?

- Olmo vjerojatno nije u kadru. Vidjet ćemo nakon treninga i liječničke provjere prije puta. Neki igrači su dobili manje udarce u zadnjem susretu, ali čini mi se da su to sitnije ozljede. Vjerujem da ćemo moći računati na naš kompletan kadar.

Što Jurčević očekuje od Hajduka?

- Pred punim stadionom uz podršku svojih navijača sigurno će Hajduk pokušati stvoriti pritisak. Mi trebamo biti mirni, igrati svoju igru. Trebamo biti hrabri i ambiciozni. Utakmica treba veseliti sve nas i naše igrače, jer ćemo igrati u izvanrednom ambijentu taj veliki derbi. Trebamo biti spremni na sve. Nema razloga da se dečki prepadnu, to je veliki motiv za igrače. Pretpostavljam da će Hajduk igrati s tri napadača, u dosta utakmica su igrali tako. Znam otprilike kako igraju, njihov sistem igre, imaju na nekoliko pozicija širinu u momčadi i mogu kombinirati.