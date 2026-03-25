Procurili nepoznati detalji o drami koju je proživljavao vatreni: 'Joško Gvardiol je plakao'

Na Pravnom fakultetu u Splitu, u organizaciji Centra za pravno savjetovanje Pravnog fakulteta u Splitu, predavanje je održao ugledni odvjetnik Davor Radić, inače sveučilišni specijalist sportskog prava. Nitko nije znao kako je upravo on spasio od propasti transfer Joška Gvardiola iz RB Leipziga u Manchester City, prenosi Slobodna Dalmacija.

- Nitko ne zna da je transfer praktički bio propao. Leipzig je tražio 100 milijuna eura, City nije mogao dati više od 90 zbog Financijskog fair playa. Igrač je već prošao liječnički, potpisao je ugovor, ali transfer je propao, nije mogao biti realiziran. Joško je plakao, a agent Andy Bara rekao im je da dovedu svojeg agenta i kazao: 'Davor će već nešto smisliti.'

Na kraju je uspio dogovoriti da se odšteta poveća za četiri milijuna eura i Gvardiol je postao igrač giganta iz Manchestera, iako je malo nedostajalo da od toga ne bude ništa.

- To je bio čovjek kojeg sam upoznao 2016. godine sasvim drugom prigodom. Sprijateljili smo se kad sam ga doveo u ložu stadiona, gdje inače nije sjedio. Kad me je vidio, rekao je: 'Braco moj, što ti radiš ovdje?!' Podigli smo transfer za četiri milijuna i sve završili -rekao je Radić o tome da je presudilo prijateljstvo s jednim pravnikom iz Citya.