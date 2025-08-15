Naši Portali
NESTVARNA PRIČA

Procurila senzacionalna vijest za Livakovića: Tvrde da je ponuđen najtrofejnijem klubu u povijesti

15.08.2025.
Tijekom dana spominjala se jedna ponuda iz Španjolske, no ona nije zadovoljila čelnike, dok se u posljednje vrijeme sve češće spominje povratak u zagrebački Dinamo gdje je pružao najbolje utakmice.

Turski portal su objavili nevjerojatne vijesti vezane za hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića koji se nalazi na izlaznim vratima Fenerbahčea. Naime, Fenerbahče je krenuo u potragu za novim vratarom, a prema informacijama turskog novinara Sameta Cayıra koji radi na portalu Fanatik, madridskom Realu ponudili su hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića kao zamjenu za ukrajinskog čuvara mreže Andriya Lunina. 

Istanbulski klub želi pojačati konkurenciju na golu pa su Realu predložili da Lunin dođe u Tursku, a zauzvrat bi u Madrid otišao Livaković koji bi bio zamjena za Thibauta Courtoisa. Međutim, prema turskim informacijama kraljevski klub je odbio taj prijedlog jer se ne žele riješiti Lunina. 

Turski mediji navode kako Fenerbahče jako želi dovesti Lunina te sada traži neko drugo riješenje, dok Livakovićeva budućnost ostaje neizvjesna. Tijekom dana spominjala se jedna ponuda iz Španjolske, no ona nije zadovoljila čelnike, dok se u posljednje vrijeme sve češće spominje povratak u zagrebački Dinamo gdje je pružao najbolje utakmice. 

Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Real Madrid Dominik Livaković

