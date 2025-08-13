Pročitajte što pišu šokirani Irci nakon ispadanja od Rijeke. Skreću pozornost na jednu stvar

U uzvratnom susretu 3. pretkola Europske lige nogometaši Rijeke su u Dublinu svladali Shelbourne s 3-1 i prošli dalje s ukupnim rezultatom 4-3. U prvom susretu u Rijeci slavili su Irci s 2-1. Pogotke su za Riječane postigli Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) i Ante Oreč (90), a za Shelbourne je pogodio Ademipo Odubeko (85pen).

Rijeka je ovom pobjedom osigurala jesen u Europi. U playoffu Europske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a (0-0), a ako prođu, igrat će u osam utakmica Europskoj ligi. Ukoliko ispadnu u playoffu, Riječani će završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Irski mediji potpuno su šokirani ispadanjem od hrvatskog prvaka, iako je Rijeka bila favorit, nadali su se čudu te povijesnom podvigu.

'Kasni pogodak Rijeke slomio je srce Shelsa u dramatičnoj utakmici', piše u naslovu Timesa, dok se u tekstu nastavlja:

'Shelbourne je ispao iz dva UEFA-ina natjecanja, a sada će europsko putovanje nastaviti u play off-u Konferencijske lige. Suparnik će se znati u četvrtak'.

Irish Independent je pak u tekstu pod naslovom 'Shelbourne pao nakon trilera' otkrio jedan detalj.

'Frenetično slavlje s klupe Rijeke nakon završetka utakmice pričalo je svoju vlastitu priču, a njihova radost pokretana je kombinacijom ushićenja i olakšanja. Sve što su navijači Shelbournea mogli učiniti bilo je gledati i pitati se što je moglo biti.'