Pročitajte što pišu šokirani Irci nakon ispadanja od Rijeke. Skreću pozornost na jednu stvar

Shelbourne v Rijeka - UEFA Europa League - Third Qualifying Round - Second Leg - Tolka Park
Niall Carson/PRESS ASSOCIATION
Vecernji.hr
13.08.2025.
08:19

Irski mediji potpuno su šokirani ispadanjem od hrvatskog prvaka, iako je Rijeka bila favorit, nadali su se čudu te povijesnom podvigu.

U uzvratnom susretu 3. pretkola Europske lige nogometaši Rijeke su u Dublinu svladali Shelbourne s 3-1 i prošli dalje s ukupnim rezultatom 4-3. U prvom susretu u Rijeci slavili su Irci s 2-1.  Pogotke su za Riječane postigli Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) i Ante Oreč (90), a za Shelbourne je pogodio Ademipo Odubeko (85pen). 

Rijeka je ovom pobjedom osigurala jesen u Europi. U playoffu Europske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a (0-0), a ako prođu, igrat će u osam utakmica Europskoj ligi. Ukoliko ispadnu u playoffu, Riječani će završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige. 

'Kasni pogodak Rijeke slomio je srce Shelsa u dramatičnoj utakmici', piše u naslovu Timesa, dok se u tekstu nastavlja:

 'Shelbourne je ispao iz dva UEFA-ina natjecanja, a sada će europsko putovanje nastaviti u play off-u Konferencijske lige. Suparnik će se znati u četvrtak'.

Irish Independent je pak u tekstu pod naslovom 'Shelbourne pao nakon trilera' otkrio jedan detalj.

'Frenetično slavlje s klupe Rijeke nakon završetka utakmice pričalo je svoju vlastitu priču, a njihova radost pokretana je kombinacijom ushićenja i olakšanja. Sve što su navijači Shelbournea mogli učiniti bilo je gledati i pitati se što je moglo biti.'

Europska liga Shelbourne Rijeka

