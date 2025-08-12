Đalović nakon utakmice pozvao navijače na derbi: 'Ovo smo napravili za cijeli hrvatski nogomet'

Nakon šokantnog i, prema vlastitim riječima, "vrlo bolnog i neshvatljivog" poraza (1:2) na Rujevici, Radomir Đalović i njegova momčad stigli su u Dublin sa samo jednim ciljem – pobjedom. Pritisak je bio golem, a očekivanja hrvatske javnosti velika. Uspjeh je, na kraju, bio još slađi. "Ovo je veliki uspjeh za nas. Igrači su pokazali kakva su ekipa, kakav karakter i klasu imaju. Kontrolirali smo utakmicu u svakom trenutku i zasluženo prošli dalje", izjavio je Đalović nakon dramatičnog uzvrata, ne skrivajući ponos zbog izvedbe svojih igrača koji su se morali nositi s teretom neočekivanog poraza iz prve utakmice, za koji se trener prethodno i ispričao navijačima.

Put do pobjede bio je sve samo ne lak, a Đalović je istaknuo kako se momčad morala boriti i s brojnim "pehovima" koji su ih pratili u posljednje vrijeme, uključujući crvene kartone i dosuđene jedanaesterce. Ni uzvrat u Irskoj nije prošao bez kontroverzi, a trener Rijeke je kazneni udarac dosuđen za Shelbourne u 85. minuti opisao kao "smiješan". Unatoč tom trenutku, koji je mogao prelomiti utakmicu u korist domaćina, njegova je momčad pokazala mentalnu snagu i nije dopustila da ih sudačka odluka izbaci iz takta, što je potvrdio i sam strateg naglasivši potpunu kontrolu nad zbivanjima na terenu.

Rijeka je u Irskoj morala loviti zaostatak, a put prema preokretu otvorio je Toni Fruk fantastičnim pogotkom s 20-ak metara u 32. minuti. Iako je i Shelbourne imao svoje prilike, Riječani su djelovali sve sigurnije, a nagrada za hrabriju igru stigla je u 73. minuti, kada je Tiago Dantas uputio projektil s gotovo 30 metara i postigao, kako su mnogi opisali, čudesan pogodak za vodstvo od 2:0, rezultat koji je Rijeku u tom trenutku vodio dalje. Prava drama odvila se u samoj završnici. Nakon što je sudac Marian Barbu poslije VAR provjere pokazao na bijelu točku za domaćine, a Ademipo Odubeko u 86. minuti smanjio na 1:2 i poravnao ukupan rezultat na 3:3, činilo se da bi sav trud Riječana mogao pasti u vodu. No, tada je na scenu stupio tragičar koji se pretvorio u junaka. Ante Oreč, igrač koji je skrivio jedanaesterac, samo tri minute kasnije, u 89. minuti, sjajnim se udarcem iz okreta iskupio na najbolji mogući način i pogotkom za 3:1 donio Rijeci ukupnu pobjedu 4:3 i osigurao europsku jesen.

Ovom pobjedom Rijeka je osigurala najmanje grupnu fazu Konferencijske lige, no ambicije kluba s Rujevice su veće. "Ne zadovoljavamo se ovime, vjerujem da možemo ući u Europsku ligu", poručio je Đalović, posvetivši trijumf vjernim navijačima s nadom da će im omogućiti još europskih gostovanja. U play-offu za ulazak u to natjecanje, Rijeku čeka bolji iz ogleda austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a.