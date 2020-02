Pročitajte ispovijest smijenjenog trenera Gorice: Iznenadilo me to što se dogodilo

Niti manje od sat vremena nakon što je obznanjeno da je dobio otkaz u Gorici, Sergej Jakirović došao je na dogovorenu kavu. Sa smiješkom na licu. Klub je napustio nakon 616 dana. Vijest o njegovu otkazu u nogometnim je krugovima jučer odjeknula poprilično senzacionalno i većinu neugodno iznenadila. Jakirović je otkaz dobio nakon lošeg učinka u zadnjih pet utakmica, a sve je kulminiralo 0:6 porazom od Hajduka u Splitu. Dva boda u zadnjih pet kola, učinak je koji nije zadovoljio čelnike kluba što je bio glavni okidač prekidu suradnje. To je službeni stav kluba.

Vrijeme će sve pokazati

- Meni su obrazložili da je glavni razlog učinak u tih pet kola. U godinu i pol dana nismo imali veću krizu, možda smo dvaput imali dva poraza za redom. Klub je odlučio da mora nekako presjeći. Najlakše je sa mnom. Želim sreću onome tko me naslijedi. Vrijeme će pokazati je li odluka bila opravdana. Poštujem odluku kluba. No, sretan sam što sam se u ovom razdoblju izgradio kao trener, sa svojim stožerom. Klub je također narastao u tom razdoblju. Napravili smo jako dobar posao - počeo je Jakirović.

Dok smo razgovarali, poruke i pozivi nisu prestajali stizati. Mobitel mu se doslovce užario. Dojma smo da je Jakirović, s obzirom na ono što je napravio u Gorici, zaslužio malo više kredita.

- I ja imam takav dojam. Možemo pričati o krizi golova. Ali to se u nogometnom svijetu plaća. U zadnju godinu dana prodali smo četiri važna igrača, Atiemwena, Miju, Marinu i Zwolinskog. To je kostur momčadi. Zwolinski je dao 23 pogotka u manje od pedesetak utakmica. No, imam još energije. Bio sam uvjeren da mogu pokrenuti stvari - ističe Jakirović.

Gorica je jedan od rijetkih klubova koji se također nije ozbiljno pojačao, a Jakirović posebice žali za Marinom.

- Očito je bilo i u Splitu koliko nam nedostaje, on je nama bio poput Ademija u Dinamu ili Hamze u Hajduku...

U tom trenutku zazvonio mi je mobitel, a s druge strane bio je predsjednik Nenad Črnko.

- Svjestan sam da će me mnogi ovih dana kritizirati zbog ove odluke. No, zaključio sam da moramo nešto promijeniti. Možda se za dva-tri mjeseca pospem pepelom i zaključim da sam pogriješio i opet započnemo novu epizodu s Jakirovićem. On je odličan trener i s nama je gradio ovaj klub i momčad kakva je ona danas. Isključivi razlog otkaza su loši rezultati u zadnjih nekoliko utakmica. Morali smo malo ‘razdrmati’ momčad. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno - istaknuo je Črnko.

I njega smo pitali je li Jakirović zaslužio više kredita.

- Moja premisa je jednostavna. Nisam htio rušiti reputaciju koji je Jakirović u ovom razdoblju izgradio eventualnim rizikom da se kriza nastavi - kazao je Črnko.

Tko je novi trener?

- Još ne znamo. O tome će zadnju riječ kazati sportski direktor Nikoličius - kaže Črnko.

A ime novog trenera bit će poznato možda već danas.

- Naglasio bih da smo se razišli u iznimno gospodskim odnosima. Slažem se s predsjednikom, on je taj koji odlučuje i donosi poteze koji su najbolji za klub. Gorica je kao moje dijete jer sam izgradio prepoznatljiv stil, kao i respekt ostalih momčadi. Jer, danas Rijeka i Osijek slave bod u Gorici. Na to sam ponosan. Srušili smo Hajdukov rekord iz 1992. godine sa šest uzastopnih gostujućih pobjeda. Ja sam miran potpuno, pošteno sam radio svoj posao i nisam bio ni u kakvim kombinacijama. Sjajno sam surađivao s Nikoličiusom - ističe Jakirović.

Očito da je Gorica dosegla limit u određenom smislu, kao možda i Dinamo. No, Dinamo ima igračku širinu koju Gorica nema.

- Odlaskom Zwolinskog jasno je da ne možemo zabiti pogodak. Ndiaye nije zabio pogodak tri mjeseca, a golgeteri se plaćaju suhim zlatom. Doveli smo pet mladih igrača kojima smo morali dati šansu. Bilo je preambiciozno očekivati da će oni odmah donijeti razliku.

Najslabije plaćen trener

Manje poznati podatak je da je Jakirović najslabije plaćen trener u prvoligaškom društvu, a njegov učinak s Goricom je 26 pobjeda, 15 remija i 19 poraza. Gorica je jedini negativan omjer imala s Dinamom (sedam poraza) i Lokomotivom (pobjeda i po dva remija i poraza). Primjerice s Hajdukom ima četiri pobjede i po dva remija i poraza, s Rijekom pet pobjeda i po jedan remi i poraz, a s Osijekom tri pobjede i po dva remija i poraza. No, u ovom trenutku možda najvrjednije nasljeđe Jakirović Gorici ostavlja u liku Kristijana Lovrića, ponajboljeg igrača momčadi. U Gorici očekuju da će za tog ofenzivnog igrača u klub sletjeti bogata financijska ponuda. Ona bi mogla biti podebljana i kuloarskim pričama da bi mogao biti pozvan u hrvatsku reprezentaciju za sljedeću pripremnu akciju u Dohi ožujku ove godine.

- Lovrić je u prvoj polusezoni ostavio sjajan dojam. To je naš najkorisniji igrač. Onaj trener koji bude znao s njim, profitirat će. Vjerujem da će uskoro biti na širem popisu reprezentacije - kaže Jakir.

Jesu li izgubljene Goričine šanse za Europu?

- Možda bi trebalo korigirati ciljeve. Ako u četiri kola ne možeš zabiti pogodak, bit će teško uhvatiti korak s ostalim momčadima.

Kakav je osjećaj nakon 616 dana u Gorici?

- Puno je to. Kada sam preuzeo klub, rekli su mi da ću izgorjeti. Sada bi svi htjeli u Goricu. Mislim da sam bio hrabar i da sam napravio dobar posao. Sabrat ću emocije i čekati novu ponudu. Sve te to potroši, no poznavajući sebe, odmor će trajati dva dana! Iz Gorice će mi nedostajati sve. Kava kod ekonoma Franje Kovačića Peveca, svi ljudi koji su radili u klubu, od čistačica pa nadalje... Ovo nije zbogom, nego doviđenja - zaključio je Jakirović.