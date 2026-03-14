BIO JE OKRUŽEN

Nadrealna scena u Premier ligi: Igrači Chelseaja opkolili suca, jedva se izvukao

Premier League - Chelsea v Newcastle United
David Klein/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
14.03.2026.
u 19:56

Uistinu nadrealna scena dogodila se uoči početka utakmice Premier lige između Chelseaja i Newcastlea. Glavni sudac Paul Tierney našao se u nezavidnoj poziciji kada su ga igrači domaće momčadi okružili u svom tradicionalnom hokejaškom zagrljaju

To je bez sumnje slika dana u engleskoj Premier ligi. Neposredno prije početka utakmice Chelseaja i Newcastlea, glavni sudac Paul Tierney postavio je loptu na centar igrališta na Stamford Bridgeu. Sve do tog trenutka djelovalo je uobičajeno, no uslijedio je nadrealan trenutak.

Prije nego što se stigao odmaknuti, igrači Chelseaja okupili su se u svoj tradicionalni motivacijski krug i doslovno zarobili suca u sredini. Prizor je bio neprocjenjiv, a između smijeha i ponekog zapanjenog pogleda, igrači 'Bluesa' nisu pokazali nimalo namjere da puste suca 'na slobodu', stvorivši tako fotografiju koja će se dugo pamtiti.

Cijela se situacija odvila uoči ključne utakmice za europska mjesta, u kojoj su se na Stamford Bridgeu sučelili Chelsea i Newcastle. 'Svrake' su tražile pobjedu kako bi se s trinaestog mjesta u ligi primaknule pozicijama koje vode u Europu. 'Bluesi' su, s druge strane, željeli učvrstiti svoju poziciju i nastaviti borbu za plasman u Ligu prvaka, s nadolazećim susretom protiv PSG-a na horizontu.
sudac Premier league Chelsea

