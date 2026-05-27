Pretvorila je Pariz u modnu pistu: Njena 'court-ure' kreacija zasjenila je i sam tenis na Roland Garrosu

Nitko ne pretvara teniski teren u modnu pistu s toliko samopouzdanja i stila kao Naomi Osaka. Na Roland Garrosu japanska superzvijezda ponovno je priredila modni spektakl, izašavši na svoj meč prvog kola protiv Njemice Laure Siegemund u kombinaciji koja je ostavila publiku bez daha. Nosila je crni, strukturirani korzet i odgovarajuću dugačku, kaskadnu plisiranu suknju koja je elegantno klizila po pariškoj šljaci. Ovi ceremonijalni komadi bili su prebačeni preko zlatne haljine s potpisom tvrtke Nike, ukrašene svjetlucavim šljokicama koje su se presijavale i blještale na pariškom suncu. Bio je to trenutak koji je potvrdio da za Osaku izlazak na teren nije samo sportski čin, već i umjetnički performans, prilika da ispriča priču bez ijedne izgovorene riječi. Njena pojava bila je toliko upečatljiva da je na trenutke i sam teniski meč pao u drugi plan, postajući tek pozornica za predstavljanje onoga što su Osaka i njezin tim prikladno nazvali "court-ure" - visoka moda za teniski teren.

Ova pomno osmišljena kreacija djelo je švicarskog dizajnera Kevina Germaniera, poznatog po radu s recikliranim materijalima. Germanier je otkrio da je Osakina odjeća za ulazak na teren zapravo izrađena od njezinih prethodnih natjecateljskih odjevnih predmeta, dekonstruiranih i pretvorenih u nešto posve novo. Strukturirani korzet, izrađen s kopčama za svestran izgled, i kaskadna suknja, čiji je svaki nabor ručno postavljen kako bi se postigao dramatičan pokret, odražavali su snagu i individualnost tenisačice. Inspiracija za dizajn bila je duboko ukorijenjena u samom Parizu. Linije crne suknje i korzeta evocirale su oblik Eiffelovog tornja, a kada bi Osaka skinula te gornje slojeve, njezina zlatna Nike haljina podsjećala je na slavni spomenik kada je noću osvijetljen. Samoj Osaki ideja se toliko svidjela da je s ponosom usporedila svoj izgled sa svjetlucavim pariškim simbolom.

Za Osaku, integriranje visoke mode u njezin svakodnevni posao ključan je oblik samoizražavanja i odavanje počasti njezinim prethodnicama, poput Venus i Serene Williams, koje su svojim hrabrim dizajnom izazivale kontroverze i definirale čitavu eru teniske mode. Ona izravno surađuje s dizajnerima i ima vlastiti kreativni tim, a njezina predanost svijetu mode tolika je da je nedavno, između turnira u Madridu i Rimu, nakratko preletjela Atlantik kako bi prisustvovala prestižnoj Met Gali u New Yorku.

- Moda je za mene, kažem ljudima, način komunikacije jer ne pričam puno. Kroz odjeću mogu biti glasna koliko želim, bilo s bojama, uzorcima ili materijalima - objasnila je Osaka na konferenciji za novinare.

- To je zabavni dio. Osjećam da smo to malo izgubili u tenisu. Odrastala sam uz Serenina i Venusina velika modna otkrića. Doslovno mogu pogledati sliku i vjerojatno vam reći iz koje je godine ta odjeća. Nadam se da se neka djeca ili ljudi slični meni osjećaju isto prema mojim kombinacijama. Ali da, malo sam dramatična kad je u pitanju moj modni ukus.

Ovakvi modni istupi postali su zaštitni znak Naomi Osake na Grand Slam turnirima. Postavila je iznimno visoke standarde u siječnju na Australian Openu, kada je na meč prvog kola izašla u sanjivom, dramatičnom ansamblu dizajnera Roberta Wuna, koji je trebao evocirati meduzu. Ta je kombinacija također bila dvodijelna. Na terenu je nosila plavo-zelenu Nike haljinu s vertikalnim naborima, no za svoj ulazak nosila je odjeću i dodatke koje je dizajnirao Wun: plisiranu bijelu suknju, odgovarajuće lepršave hlače, bijeli šešir širokog oboda s velom i suncobran. Taj je izgled preuzeo kulturni diskurs daleko izvan granica njezinog meča. Svoj niz prilagođenih Nike kompleta s couture dodacima nastavila je na turniru u Indian Wellsu, gdje se na terenu pojavila u kombinaciji nadahnutoj plemenskim motivima, s nakitom koji je krasio njezine usne, nos i uši, nadopunjujući crnu mrežastu Nike haljinu s uzorkom geparda. S tenisicama i jaknom istog uzorka, izgledala je kao kod kuće u pustinjskom okruženju. Pariški je nastup možda bio manje elaboriran od onog u Australiji, ali je potvrdio njezin status ikone stila.

Osaka tvrdi da ne osjeća pritisak da mora nadmašiti vlastita očekivanja nakon što je svoje izlaske na teren pretvorila u kulturne trenutke. "Mislim da sam se sada već malo navikla na to. Ne osjećam da je prevelika stvar napraviti to, a zatim igrati", rekla je. "Razumijem zašto bi ljudi mislili da se osjećam pomalo pod stresom. Ponekad ljudi kažu da su sportaši u šoubiznisu, ili zabavljači. Osjećam da su mi, kao takvoj, izlasci na Grand Slam turnire jedini trenuci kada se doista osjećam kao zabavljačica." Za nju je to prilika da ispiše vlastitu priču, umjesto da dopusti drugima da to čine.

Osakina želja za samoizražavanjem ne zaustavlja se na modi. Uoči French Opena, ona i američka tenisačica Taylor Townsend organizirale su večeru za crne tenisače i tenisačice. Među uzvanicima su bili braniteljica naslova Coco Gauff, Gael Monfils, Asia Muhammad i Chris Eubanks. "Dijelili su se smijeh, priče i mudrost", objavila je Townsend. "Ovo nije bilo samo dobro za kulturu, bilo je sjajno za dušu." Okupljanje je bilo posvećeno pionirima iz njihovih generacija, poput Althee Gibson, Arthura Ashea, Zine Garrison te Venus i Serene Williams, koji su svojim nasljeđem promijenili igru. Međutim, događaj je izazvao i određene kritike, na koje je Osaka odlučno odgovorila putem društvenih mreža, pokazujući da se ne boji koristiti svoj glas.

Ova evolucija u samouvjerenu mladu ženu i majku koja hrabro kroči vlastitim putem vidljiva je i na terenu. Mnogi se sjećaju kako je "Clayomi", kako su je prozvali, zamalo izbacila Igu Świątek s French Opena 2024. godine. Iako je prvenstveno poznata kao prvakinja na tvrdim podlogama Australian Opena i US Opena, njezina igra na zemlji značajno se poboljšala i evoluirala. Sve veća udobnost na šljaci, kombinirana s njezinim neustrašivim modnim izričajem, šalje poruku da je Osaka u Parizu kako bi se natjecala na svim razinama. Obožavatelji se nadaju da će je vidjeti u dubokoj fazi turnira, pogotovo jer ove godine donosi dodatni sjaj na terene Roland Garrosa. Njezin nastup u Parizu nije samo tenis; to je izjava. Izjava o snazi, identitetu i beskompromisnoj autentičnosti, ispričana kroz svaki forhend, svaki servis i svaki šav njezine spektakularne "court-ure" kreacije.