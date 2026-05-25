Sudački kaos trese konjički sport: klubovi traže odgovore, Savez na potezu

Posljednjih godinu dana sve su glasnije primjedbe na rad Odbora sudaca i stjuarda Hrvatskog konjičkog saveza, jednog od ključnih stručnih tijela bez kojeg je teško zamisliti normalno funkcioniranje konjičkog sporta. Ono što se godinama potiho komentiralo po klubovima i natjecanjima sada je, čini se, izbilo na površinu. Posljednji događaji na natjecanju u preponskom jahanju u KK Evago samo su dodatno pojačali nezadovoljstvo i otvorili brojna pitanja o funkcioniranju sudačke organizacije.

Unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima, zahvaljujući sportskom duhu natjecatelja i organizatora, održane su sve planirane utakmice. Međutim, prema informacijama iz konjičkih krugova, službene osobe Odbora sudaca i stjuarda nisu se najbolje snašle u otežanim okolnostima. Sve je završilo novim ozbiljnim prigovorom na njihov rad, koji je upućen Disciplinskoj komisiji HKS-a. Odluka Komisije sada se čeka s velikim zanimanjem jer bi mogla imati značajan odjek unutar hrvatskog konjičkog sporta.

Posebno zabrinjava podatak da se Odbor sudaca i stjuarda, prema dostupnim informacijama, više od godinu dana nije sastao niti jednom. U takvim okolnostima logično se nameću pitanja transparentnosti, načina donošenja odluka i odgovornosti vodstva Odbora. Još važnije, postavlja se pitanje tko i kako rješava sve izraženije probleme koji očito već dulje vrijeme opterećuju sustav.

Nezadovoljstvo među klubovima i članicama Saveza više nije tajna. Mnogi smatraju da je glavni problem način vođenja sudačke organizacije, od selektiranja sudaca do ukupnog upravljanja sustavom. Sve češće se može čuti kako dio sudaca svoj autoritet koristi na način koji stvara pritisak i negativnu atmosferu među jahačima, trenerima i organizatorima natjecanja. Umjesto da budu jamac sportskog reda i regularnosti, pojedinci svojim postupcima dodatno produbljuju podjele i nezadovoljstvo.

Kao jedan od primjera često se spominje situacija s državnog prvenstva u Osijeku 2025. godine, kada je aktualni državni prvak Andrija Hrgović napustio natjecanje zbog, kako je tada navedeno, neprimjerenog postupanja sudačkih tijela. U konjičkim krugovima tvrdi se da to nije izolirani slučaj, nego samo jedan u nizu događaja koji ukazuju na dugotrajan problem u funkcioniranju sudačke organizacije.

Naravno, pritom treba jasno naglasiti da velik broj sudaca svoj posao obavlja profesionalno, odgovorno i korektno. Upravo zbog njih i zbog samog sporta važno je da se postojeći problemi što prije riješe. Konjički sport u Hrvatskoj zaslužuje stabilan, transparentan i stručan sustav koji će biti podrška natjecateljima i klubovima, a ne dodatni izvor sukoba i podjela.