Izdana upozorenja za dio Hrvatske, prijeti nevrijeme s tučom: Pogledajte koji dijelovi su na udaru

Danas nas čeka vrhunac toplinskog vala, ali i mogućnost nevremena u pojedinim dijelovima zemlje. Bit će pretežno sunčano i vruće, ali i nestabilno. Poslijepodne u unutrašnjosti uz porast naoblake lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 °C.

Žuto upozorenje izdano je za osječku, zagrebačku, karlovčku i osječku regiju. Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim vjetrom. Moguća je i tuča. "Budite na opreezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

Prema DHMZ-u od četvrtka će u unutrašnjosti biti pretežno sunčano, a poneki pljusak moguć je uglavnom u Gorskim predjelima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U četvrtak i petak će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Slavoniji mjestimice i jak sjeverozapadnjak. Manje toplo nego proteklih dana, a u subotu ponovno vruće. Na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz umjerenu, povremeno i jaku buru, a u subotu će zapuhati jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u blagom padu.

Istramet javlja kako su lokalni pljuskovi mogući i u središnjoj Istri. Glavnina nestabilnosti stiže poslijepodne i navečer. U kontinentalnoj i gorskoj Hrvatskoj gdje može biti jačeg nevremena.