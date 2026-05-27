Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 9
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON VRUĆINE, PROMJENA

Izdana upozorenja za dio Hrvatske, prijeti nevrijeme s tučom: Pogledajte koji dijelovi su na udaru

Istramet
Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.05.2026.
u 06:32

Poslijepodne u unutrašnjosti uz porast naoblake lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom

Danas nas čeka vrhunac toplinskog vala, ali i mogućnost nevremena u pojedinim dijelovima zemlje. Bit će pretežno sunčano i vruće, ali i nestabilno. Poslijepodne u unutrašnjosti uz porast naoblake lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom.  Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 °C.

Žuto upozorenje izdano je za osječku, zagrebačku, karlovčku i osječku regiju. Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim vjetrom. Moguća je i tuča. "Budite na opreezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

Prema DHMZ-u od četvrtka će u unutrašnjosti biti pretežno sunčano, a poneki pljusak moguć je uglavnom u Gorskim predjelima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U četvrtak i petak će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Slavoniji mjestimice i jak sjeverozapadnjak. Manje toplo nego proteklih dana, a u subotu ponovno vruće. Na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz umjerenu, povremeno i jaku buru, a u subotu će zapuhati jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u blagom padu.

Istramet javlja kako su lokalni pljuskovi mogući i u središnjoj Istri. Glavnina nestabilnosti stiže poslijepodne i navečer. U kontinentalnoj i gorskoj Hrvatskoj gdje može biti jačeg nevremena.

Ključne riječi
tuča vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!