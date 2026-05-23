Ugledni novinar šokirao naciju tekstom o bivšoj zvijezdi reprezentacije, nije se suzdržavao teških riječi

Poznati nizozemski novinar Sjoerd Mossou s velikom zabrinutošću, pa čak i užasom, promatra izvedbe iskusnog napadača Wouta Weghorsta u dresu Ajaxa. U svojoj redovitoj kolumni za cijenjeni list Algemeen Dagblad, Mossou je iznio oštru i nedvosmislenu presudu o igraču koji je godinama bio važan kotačić nizozemske reprezentacije, poručivši kako je njegovo vrijeme na najvišoj razini definitivno prošlo. Iako je gotovo siguran da će se Weghorstovo ime naći na popisu izbornika Ronalda Koemana za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, koji se očekuje sljedeće srijede, upravo ga ta činjenica navodi na veliko čuđenje. "Sada kada se Svjetsko prvenstvo približava, sve ovo postaje još nevjerojatnije. Najbolji nizozemski igrač iz našeg prvenstva već je odavno poslan na godišnji odmor, a mi raspravljamo o ovome", slikovito je opisao situaciju, aludirajući na nesrazmjer između Weghorstove forme i statusa reprezentativca.

Mossou u svojoj analizi ne štedi teške riječi te potkrepljuje svoje tvrdnje poražavajućom ocjenom Weghorstovog učinka u tekućoj sezoni. Prema njegovom mišljenju, napadač ne samo da ne pripada vrhu, već se ne nalazi ni u široj konkurenciji najboljih. "Weghorst ove sezone nije ni blizu top 60 najboljih igrača Eredivisie; čak i u ovom prilično slabom Ajaxu, on je jedan od najgorih pojedinaca na terenu. U normalnim okolnostima, uz ime Wouta Weghorsta bismo mogli staviti jedan veliki uskličnik", ističe novinar, naglašavajući kako bi njegova pozicija u reprezentaciji trebala biti pod ozbiljnim znakom pitanja. Kritika je tim jača jer dolazi u trenutku kada se od ključnih igrača očekuje da pokažu najviše, a Weghorst, prema Mossouovom sudu, kronično podbacuje.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ni posljednja utakmica protiv Groningena, u kojoj je Ajax slavio s 2:0, nije donijela nikakav pomak. Weghorst, igrač s 51 nastupom za nacionalnu vrstu, ponovno nije uspio uvjeriti javnost i stručnjake da zaslužuje mjesto u zrakoplovu za Svjetsko prvenstvo. "Tko god mjesecima gleda Weghorsta kako se vuče po terenima nizozemske lige, mogao bi početi osjećati sažaljenje prema njemu, pa, skoro. Čak ni njegova vječna borbenost i nevjerojatna odlučnost, osobine koje su ga i dovele do ove razine, više ne mogu kompenzirati tehničke i igračke nedostatke koji su postali previše očiti", piše Mossou, dajući do znanja da je voljni moment, koji je oduvijek bio Weghorstov zaštitni znak, sada postao nedovoljan za pokrivanje svih ostalih mana u njegovoj igri.

Unatoč oštrim riječima, Mossou iskazuje poštovanje prema svemu što je Weghorst postigao tijekom svoje karijere, no ističe kako je dosegnut limit ispod kojeg se ne bi smjelo ići kada je u pitanju igranje za nacionalni dres. Ne radi se ovdje o klupskom nogometu ili nevažnim utakmicama, već o najvišoj mogućoj razini. "Govorimo o nizozemskoj reprezentaciji. Govorimo o Svjetskom prvenstvu, najvećoj pozornici koja postoji, o borbi za priliku koja se pruža samo jednom u četiri godine", naglašava novinar, stavljajući cijelu situaciju u kontekst nacionalnog ponosa i najviših sportskih ambicija, o čemu je izvijestio i portal Goal.com. Poruka je jasna: dres Nizozemske moraju nositi samo oni koji su u tom trenutku apsolutno najbolji, a Weghorst to, prema njegovu mišljenju, više nije.

Svoju bolnu, ali po njemu i jedinu ispravnu, presudu Mossou zaključuje direktnim apelom na savjest izbornika. On je uvjeren da je i sam Ronald Koeman svjestan situacije, ali možda oklijeva donijeti nepopularnu odluku. "Ako je Koeman potpuno iskren prema sebi, on to i sam zna, naravno. Wout Weghorst u nizozemskoj reprezentaciji. To jednostavno više ne ide", zaključuje Mossou svoju kolumnu, ostavljajući malo prostora za drugačije tumačenje. Njegove riječi odjeknule su u nizozemskoj sportskoj javnosti i sigurno će stvoriti dodatan pritisak na izbornika uoči objave konačnog popisa putnika na Svjetsko prvenstvo.

Kada se pogledaju brojke, Weghorst (33) je ove sezone za Ajax odigrao 2.151 minutu, a nastupio je u 33 službene utakmice u svim natjecanjima. Pritom je postigao devet pogodaka i zabilježio četiri asistencije. Iako se na prvi pogled statistika ne čini katastrofalnom za napadača u njegovim godinama, kritičari poput Mossoua smatraju da brojke ne prikazuju cjelokupnu sliku njegovog doprinosa na terenu, koji je prema njima daleko ispod razine potrebne za udarnog napadača jedne od najjačih svjetskih reprezentacija. Pitanje koje sada svi postavljaju jest hoće li Ronald Koeman poslušati glas stručne javnosti ili će ostati vjeran igraču koji ga je u prošlosti rijetko kada iznevjerio.