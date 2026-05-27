Ukrajini prijeti nova katastrofa: iznenadni udar stigao je iz Bruxellesa

Namet uveden 1. siječnja, za koji ukrajinska vlada i industrija tvrde da je već znatno smanjio izvoz čelika u Europu, osmišljen je kako bi se smanjio jaz u troškovima ugljika između proizvođača iz EU i stranih konkurenata. Njime se određuje cijena na ugrađene emisije CO₂ iz uvoza u šest sektora: cement, aluminij, gnojiva, željezo i čelik, vodik i električna energija. Pojednostavljeno, to je zaštita europskih proizvoda od konkurencije iz drugih država koja ima manje troškove proizvodnje zbog nepostojanja ekoloških normi poput onih u EU, a koje ovdašnje proizvođače tjeraju na veća ulaganja i time veće troškove proizvodnje.