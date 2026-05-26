Od 1.6. najopsežniji popis ljudi i imovine u Hrvatskoj: U registru stanovništva 5,6 milijuna građana

Središnji registar stanovništva koji sadržava sve podatke o hrvatskim državljanima s prebivalištem ili boravištem u Hrvatskoj te određene podatke o hrvatskim državljanima izvan RH, kao i strancima s dozvolom boravka u RH, zaživjet će 1. lipnja ove godine. Na konferenciji za medije u Ministarstvu financija, na predstavljanju Registra stanovništva, najavljeno je da će od ponedjeljka građani preko sustava e-Građani ili dolaskom u ispostavu Porezne uprave moći provjeriti što je sve o njima upisano u Registar i jesu li svi podaci točni. Puna primjena Registra stanovništva bit će od 1. siječnja sljedeće godine jer će podaci iz Registra tada postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava pred državnim i drugim tijelima. Također, podaci iz Registra služit će od početka 2027. i za oblikovanje javnih politika.