Središnji registar stanovništva koji sadržava sve podatke o hrvatskim državljanima s prebivalištem ili boravištem u Hrvatskoj te određene podatke o hrvatskim državljanima izvan RH, kao i strancima s dozvolom boravka u RH, zaživjet će 1. lipnja ove godine. Na konferenciji za medije u Ministarstvu financija, na predstavljanju Registra stanovništva, najavljeno je da će od ponedjeljka građani preko sustava e-Građani ili dolaskom u ispostavu Porezne uprave moći provjeriti što je sve o njima upisano u Registar i jesu li svi podaci točni. Puna primjena Registra stanovništva bit će od 1. siječnja sljedeće godine jer će podaci iz Registra tada postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava pred državnim i drugim tijelima. Također, podaci iz Registra služit će od početka 2027. i za oblikovanje javnih politika.
Od 1.6. najopsežniji popis ljudi i imovine u Hrvatskoj: U registru stanovništva 5,6 milijuna građana
Registar stanovništva sadržava sve podatke o hrvatskim građanima koji će od 1. lipnja imati pravo uvida u njih preko sustava e - Građani ili odlaskom u Poreznu
Nije mi jasno odakle pravo nekome da udje u taj registar i dobije moje privatne informacije. To se moze zloupotrebiti i vec vidim da ce biti puno tuzbi zbog davanja tih informacija.
da mogu.. odmah bi bacio pogled što ima Milijan Brkić ili recimo Kalmeta...
Mene više zanima koliko radnonsposobnih plaća porez u RH i koliko je stvarnih stanovnika u RH.