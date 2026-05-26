Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA BROJA STALNIH STANOVNIKA

Od 1.6. najopsežniji popis ljudi i imovine u Hrvatskoj: U registru stanovništva 5,6 milijuna građana

Autor
Dijana Jurasić
26.05.2026.
u 21:00

Registar stanovništva sadržava sve podatke o hrvatskim građanima koji će od 1. lipnja imati pravo uvida u njih preko sustava e - Građani ili odlaskom u Poreznu

Središnji registar stanovništva koji sadržava sve podatke o hrvatskim državljanima s prebivalištem ili boravištem u Hrvatskoj te određene podatke o hrvatskim državljanima izvan RH, kao i strancima s dozvolom boravka u RH, zaživjet će 1. lipnja ove godine. Na konferenciji za medije u Ministarstvu financija, na predstavljanju Registra stanovništva, najavljeno je da će od ponedjeljka građani preko sustava e-Građani ili dolaskom u ispostavu Porezne uprave moći provjeriti što je sve o njima upisano u Registar i jesu li svi podaci točni. Puna primjena Registra stanovništva bit će od 1. siječnja sljedeće godine jer će podaci iz Registra tada postati službena osnova za ostvarivanje socijalnih i svih drugih prava pred državnim i drugim tijelima. Također, podaci iz Registra služit će od početka 2027. i za oblikovanje javnih politika.

Ključne riječi
Hrvati Stranci boravište prebivalište registar stanovništva

Komentara 10

Pogledaj Sve
ME
MehutoGonzales
22:08 26.05.2026.

Mene više zanima koliko radnonsposobnih plaća porez u RH i koliko je stvarnih stanovnika u RH.

BE
Berbor
21:10 26.05.2026.

Nije mi jasno odakle pravo nekome da udje u taj registar i dobije moje privatne informacije. To se moze zloupotrebiti i vec vidim da ce biti puno tuzbi zbog davanja tih informacija.

Avatar Certilian
Certilian
21:22 26.05.2026.

da mogu.. odmah bi bacio pogled što ima Milijan Brkić ili recimo Kalmeta...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!