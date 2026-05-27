Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 9
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FARMAKOTERAPIJSKO SAVJETOVALIŠTE

Većinu pacijenata 'skinuli' s lijekova za smirenje i nesanicu

Autor
Romana Kovačević Barišić
27.05.2026.
u 06:01

Usluga upravljanja farmakoterapijom u svijetu djeluje u okvirima domova zdravlja, a kako se u Zagrebu pokazala iznimno uspješnom, razmišlja se o širenju usluge na ljekarne, pri čemu moraju biti ispunjeni važni preduvjeti.

Od 350 pacijenata kojima su bili propisani lijekovi za smirenje i protiv nesanicu, 47,2% njih prestalo je uzimati te lijekove nakon farmakoterapijskog savjetovanja, 20% je sa svakodnevne prešlo na povremenu upotrebu tih lijekova, kod 16% pacijenata prvotna doza je smanjena, pa je samo 16% nastavilo s upotrebom benzodiazepina i Z-lijekova, koji mogu izazvati ovisnost.

Većini regulirali tlak

Ključne riječi
bolesti bolnice Farmacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!