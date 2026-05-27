NOVA LICA

VIDEO Širi se kadar izbornika Dalića: Evo koji su igrači stigli na okupljanje reprezentacije

Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.05.2026.
u 17:58

Ranije danas reprezentaciji su se priključila još trojica igrača - Marin Pongračić, Ivor Pandur i Petar Sučić

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila u zagrebačkom hotelu Sheraton. Tada je stiglo tek devet igrača. Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Andrej Kramarić te Igor Matanović. Igrači su ušli u trenažni proces te su pripreme u punom jeku.

Ranije danas reprezentaciji su se priključila još trojica igrača - Marin Pongračić, Ivor Pandur i Petar Sučić koji su se odmah stavili na raspolaganje izborniku te će biti na današnjem treningu. Preostali reprezentativci slobodni su do petka te će se postpuno priključivati ostatku momčadi na pripremama.

Hrvatska će se u Rijeci zadržati do šestog lipnja, a u tom će gradu odigrati i pripremnu utakmicu protiv Belgije drugog lipnja. Posljednju pripremu odradit će u Varaždinu proitv Slovenije sedmog lipnja.
