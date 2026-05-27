Victor Sanchez napustio Rijeku: Vraća se legendarni Slovenac

Victor Sanchez više i službeno nije trener Rijeke objavio je klub s Kvarnera na svojim službenim kanalima. O odlasku Španjolca pisalo se dulje vrijeme, a on je potvrđen nakon pobjede nad Goricom u posljednjem ligaškom kolu. "Ovo mi je posljednja utakmica na klupi, no još moram razgovarati s ljudima iz kluba da bi sve bilo službeno. Zahvalan sam Rijeci na ovoj prilici. Iduće sezone vodit će je Matjaž Kek. Momčad ne može biti u boljim rukama" - rekao je tada Sanchez.

Uistinu, čini se kako je samo pitanje vremena prije nego Rijeka potvrdi povratak svog najvećeg trenera u povijesti. Kek ih je vodio do povijesnog prvog naslova prvaka Hrvatske 2017., a uz to je osvojio i dva Hrvatska nogometna kupa i jedan Superkup. Rijeku je vodio od veljače 2013. do listopada 2018., a posljednji angažman imao je u slovenskoj nogometnoj reprezentaciji.

Sanchez je Rijeku preuzeo u rujnu prošle godine nakon odlaska Radomira Đalovića. Vodio ju je u 31 utakmici te ostvario 13 pobjeda te devet remija i devet poraza. Istaknuo se sjajnim izvedbama u Europi gdje je Rijeka stigla do osmine finala Konferencijske lige, ali je ispala od Strassbourga.

Doveo je Riječane i do finala Hrvatskog nogometnog kupa, no bolji je bio zagrebački Dinamo.