SDSS traži otkazivanje Thompsonova koncerta u Vukovaru: 'Gradu to ne treba'

Vukovarski ogranak Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) usprotivio se održavanju koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji je najavljen za kraj kolovoza, upozorivši na moguće negativne posljedice za međuljudske odnose i društvenu atmosferu u gradu. U priopćenju koje potpisuje predsjednik vukovarskog ogranka SDSS-a Srđan Kolar navodi se kako u stranci izražavaju „ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i cjelokupnu društvenu atmosferu u gradu”.

Iz SDSS-a ističu kako smatraju da je riječ o događaju „visokog osiguranja i socijalnog rizika”, posebno zbog tema i poruka koje se, kako navode, često povezuju s Thompsonovim koncertima. Dodaju kako je Vukovar grad „složene i osjetljive prošlosti” u kojem je potrebno kontinuirano raditi na smirivanju napetosti, međusobnom uvažavanju i izgradnji povjerenja među građanima.

U priopćenju naglašavaju da su gradu u ovom trenutku potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, a upozoravaju i da bi održavanje koncerta moglo dodatno produbiti postojeće podjele te negativno utjecati na odnose među zajednicama koje žive u Vukovaru. Zbog toga su pozvali organizatore i nadležne institucije da još jednom razmotre opravdanost održavanja koncerta.

„Predlažemo organizatorima i nadležnima da još jednom preispitaju opravdanost održavanja ovog koncerta te donesu odluku koja će biti u interesu mira, dostojanstva i suživota svih građana Vukovara”, poručili su iz SDSS-a. Na kraju priopćenja navode kako smatraju da Vukovar zaslužuje događaje koji povezuju ljude, potiču toleranciju i doprinose atmosferi međusobnog uvažavanja, „a ne dodatnih podjela i napetosti”.

Da podsjetimo, Marko Perković Thompson krajem kolovoza održat će veliki humanitarni koncert u Vukovaru, potvrdio je njegov tim ranije putem društvenih mreža. Organizatori ističu kako događaj nosi poruku zajedništva, domoljublja i solidarnosti, a cilj akcije je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Thompson će krajem svibnja nastupiti i na humanitarnom koncertu „Hrvatska za život” u Sisku, dok je za 4. srpnja potvrđen i veliki open air koncert u Zaprešiću. Tim povodom objavljen je i mini dokumentarni film s uspomenama iz zagrebačke Arene.