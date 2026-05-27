Luka Milanović za VL

Gvardiol može biti vrlo spreman, ali natjecateljski ritam je nešto što nijedan trening ne može skroz simulirati

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Željko Janković
27.05.2026.
u 08:00

Najveća briga usmjerena je na Joška Gvardiola. Mladi branič vraća se nakon gotovo četiri mjeseca pauze uzrokovane teškim prijelomom potkoljenice desne noge. No povratak treninzima je jedno, a povratak u natjecateljsku formu, potrebnu za iscrpljujuće dvoboje protiv Engleske, Gane i Paname, nešto sasvim drugo

Veliko natjecanje nakon netom završene sezone nešto je najzahtjevnije u vrhunskom sportu. U tako visokom ritmu sve je manje prostora za trening, a sve više natjecateljskih utakmica koje sigurno negativno utječu na fizičko i mentalno zdravlje sportaša. Stoga je, sasvim sigurno, veliki izazov pred stručnim osobljem naše nogometne reprezentacije. S obzirom na okolnosti s ozljedama nekih ključnih igrača i njihove naporne sezone, Zlatko Dalić morat će promišljati o ponekoj taktičkoj opciji više. A što će u toj fizičkoj pripremi biti ključno, pitali smo Luku Milanovića, šefa kondicijske struke u našoj nacionalnoj vrsti.

