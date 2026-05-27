Tarik i Lejla Filipović podijelili fotografije s maturalne večeri sina Armana, javila im se Severina

Glumac Tarik Filipović i njegova supruga Lejla na društvenim mrežama su podijelili emotivnu objavu uz koju su s pratiteljima podijelili fotografije s maturalne večeri svog sina Armana. "Armanova maturalna večer “Zar već?” - pitaš se u raznim fazama odrastanja svoje i sve druge djece… vidiš predivnu mladost,svečano odjevenu, na još jednom novom putu svojih života… i svog nasmijanog Armana među svim tim prekrasnim osmjesima… ponos, sreća, lagana sjeta… Vole te mama i tata", napisali su mu roditelju u ovoj dirljivoj objavi. U komentarima im se javila i Severina i napisala: "Čestitke mladom gospodinu i ponosnim roditeljima". Arman je u veljači ove godine napunio 18. godina i tom prilikom je Lejla raznježila svoje pratitelje na Instagramu i otkrila je značenje imena svog mlađeg sina.

"Ime za djevojčicu je bilo odabrano… a onda promjena plana. Arman na raznim jezicima znači ideal, cilj, želja, san. Naša si želja i dosanjani san. A sada u svijet odraslih…Dosanjaj i ti sve svoje snove… čuvaj ideale… budi nam zdrav i okružen ljubavlju… ne skidaj osmijeh sa lica… neka te i sreća prati, sreću si zaslužio… i budi uvijek naš ponos… A sada… furaj mali… Vole te beskrajno mama i tata".

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji i prijatelji obitelji Filipović uputili su Armanu najljepše želje za punoljetnost. "Sretno punoljetstvo ljepotanu, lijep kao i svoji roditelji", "Sretan rođendan, jel proletjelo?", "Sretno našem Armanku", samo su neke od čestitki koje su preplavile objavu. Mnogi su istaknuli kako je vrijeme proletjelo te da se sjećaju Armana kao dječaka. Ova proslava punoljetnosti dogodila se nedugo nakon još jednog slavlja u obitelji. Naime, Lejla i Tarik su 31. prosinca 2025. proslavili svoju osamnaestu godišnjicu braka. Lejla je tada na društvenim mrežama duhovito komentirala kako je njihov brak postao "punoljetan", stvarajući tako simpatičnu paralelu između njihove ljubavi i odrastanja njihova sina.