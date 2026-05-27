Slovenci podigli upozorenje zbog oluja i tuče: I dijelu Hrvatske prijeti nevrijeme, pogledajte i gdje

Hrvatska je na udaru vrućina. U 13 sati prema podacima DHMZ-a u Zagrebu su na mjernoj postaji Grič i Maksimir izmjerene temperature od 30 stupnjeva. Na 30 su i Krapina, Varaždin, Sisak, Karlovac, Pazin, Senj. U Kninu je izmjereno 32 stupnja, a u Pločama 31 Celzijevac. No, nakon vrućina stiže i promjena. Izdana su brojna upozorenja. Žuto upozorenje izdano je za osječku, zagrebačku, karlovčku i osječku regiju. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim vjetrom. Moguća je i tuča. "Budite na opreezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju. Žuto upozorenje izdano je i za područje Kvarnera i Velebitskog kanala zbog bure.

Slovenci su pak podigli visinu upozorenja sa žutog na narančasto. Kako piše ARSO, u visinama, prema Alpama njihovim krajevima sa sjeverozapada počinje strujati nešto hladniji zrak, što uz istovremenu pregrijanost zračne mase u krajevima južno od Alpa znači povećanu nestabilnost atmosfere. "Pojedinačni olujni oblaci razvili su se nad Karavankama ujutro, ali glavnina olujne aktivnosti diljem Slovenije očekuje se danas između 13 i 19 sati. Oluje će se isprva pojaviti na sjeveru Slovenije, zatim će se proširiti prema jugu i očekuje se da će na jugu prestati nakon 19 sati. Olujna aktivnost će se smiriti navečer. Prije oluja, temperature će porasti iznad 30°C, posebno u južnim regijama, a zatim će temperatura pasti za 10 do 15 stupnjeva tijekom oluja. Vjerojatnost tuče bit će nešto veća u zapadnoj Sloveniji. U središnjoj i istočnoj Sloveniji, jaki udari oluje vjerojatno će uzrokovati više problema od tuče. Naravno, oluje će biti popraćene i pljuskovima i grmljavinom. Razina upozorenja podignuta je sa žute na narančastu. Budući da će se oluje kretati prilično brzo, pljuskovi će biti kratkotrajni. Mogu nastati neki problemi zbog prelijevanja kišnice u naselja, ali inače se ne očekuju poplave", pišu.

I druge europske zemlje pogođene su toplinskim valom. Španjolsku i veći dio zapadne Europe očekuje nastavak iznimno vrućeg vremena, upozorila je španjolska državna meteorološka agencija AEMET. Prema najnovijim prognozama, meteorološko ljeto, koje službeno počinje 1. lipnja, donijet će izuzetno visoke temperature diljem kopnene Španjolske. Prognostički modeli pokazuju da će prosječne dnevne temperature do kraja svibnja, pa čak i do 4. lipnja, premašiti povijesne maksimume zabilježene od 1950. godine. AEMET ne predviđa nikakvo značajnije popuštanje vrućine u sljedećim danima, što znači da bi svibanj mogao završiti s rekordnim toplinskim valom. Španjolska nije jedina pogođena. Ekstremne temperature osjećaju se diljem zapadne Europe. Upozorenja na vrućinu trenutno su na snazi u Francuskoj i Portugalu, dok su i Ujedinjeno Kraljevstvo te dijelovi Italije zabilježili neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. Meteorolozi upozoravaju da ovakav rani toplinski val može imati ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva, posebno starijih osoba i kroničnih bolesnika, te na poljoprivredu i potrošnju energije, javlja El Pais.