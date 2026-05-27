Srpski državljani otkrili gdje će ljetovati u Hrvatskoj: Jedna se destinacija posebno istaknula

Srpski novinar i urednik Predrag Aleksendrić na društvenoj mreži X pokrenuo je raspravu o ljetovanju u Hrvatskoj, a njegov status u kratkom je roku prikupio velik broj komentara korisnika iz Srbije koji su podijelili svoja iskustva, planove i dojmove s hrvatske obale. „Da čujem, ko ove godine ide u Hrvatsku na letovanje i u koje mesto? Ne pravim spiskove, ne brinite, samo me zanima. Počeću prvi. Zadar!“, napisao je Aleksendrić u objavi koja je izazvala lavinu reakcija.

Među prvima javili su se oni koji su priznali da još uvijek osjećaju određenu nelagodu zbog dolaska u Hrvatsku sa srpskim registracijskim oznakama. „Možda je smešno ali još se ne usuđujem sa našim tablicama“, napisao je jedan korisnik, na što mu je Aleksendrić odgovorio kako za strah nema razloga. „Nije smešno, ali je bespotrebno. Otiđite i uživajte“, poručio mu je.

— Predrag Aleksendrić 🌍 (@NaDrugiPogled__) May 26, 2026

Mnogi su u komentarima isticali kako se u Hrvatskoj osjećaju dobrodošlo te da se godinama vraćaju na ista mjesta. Jedna korisnica napisala je kako je nekoć stalno mijenjala destinacije, no sve se promijenilo kada je otkrila Rovinj. „Do 2010. nisam mogla podneti da idem više puta u isto mesto. A onda se zaljubih u Rovinj te kupismo stan tamo i od tada svake godine tamo. I ove takođe. Prvo malo jezero Como par dana pa mesec dana Rovinj. Divni ljudi i sve predivno u Rovinju“, napisala je.

Bilo je i skeptičnih komentara. Jedan korisnik poručio je kako ne želi trošiti novac ondje gdje se ne osjeća dobrodošlo. „Da idem i trošim svoj novac tamo gde nisam dobrodošao pa i ne bih baš. Svaka čast, posao, saradnja, svaki vid normalizacije, ali odmor samo tamo gde se osećam dobrodošlim“, napisao je, a Aleksendrić mu je odgovorio vlastitim iskustvom. "Nigde se u životu, ne računam Srbiju, nisam osećao više dobrodošlo nego u Hrvatskoj, pa i u svim drugim zemljama bivših SFRJ republika. Bukvalno, kao malo vode na dlanu. Probajte, ne boli“, poručio je.

U komentarima su se nizale i brojne destinacije koje srpski turisti planiraju posjetiti ovog ljeta. Spominjali su se Rovinj, Cres, Zadar, Dubrovnik, Šibenik, Pelješac, Brač, Korčula, Poreč, Krk, no najviše se ipak istaknula Istra. „Od Zadra do Dubrovnika ćemo biti jedno 15 dana! Još vodimo moju taštu sa sobom“, našalio se jedan korisnik, dok je drugi napisao: „Zadar, Biograd, pa Rovinj i Pula, pa na Krk malo.“

Neki su otkrili da su već bili na hrvatskoj obali ove godine. „Bila sam pre par dana u Rovinju. Sutra idem ponovo“, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: „Ja sad za vikend idem na tri dana u južnu Istru.“ Posebno se izdvojio komentar korisnika koji je Hrvatsku opisao kao „najlepšu zemlju u Evropi“. „Predivna Hrvatska, najlepša zemlja u Evropi! Poreč!“, napisao je.

