KEK DOBIVA PRINOVU

Rijeka naciljala prvo pojačanje za sljedeću sezonu: Na Rujevicu stiže drugi strijelac HNL-a

Vukovar 1991 i Gorica sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Dres Rijeke nosio je od 2016. do 2020. Najčešće je bio u ulozi drugog napadača iza Marija Gavranovića ili Mirka Antonija Čolaka

Iza nogometaša Rijeke je vrlo šarolika sezona. Izgledali su odlično u Europi gdje su prezimili po prvi puta nakon 46 godina i stigli do osmine finala Konferencijske lige gdje su ispali od francuskog Strassbourga. S druge strane, u HNL-u nisu bili ni približno toliko dobri te su završili četvrti s čak 33 boda manje od prvaka Dinama. Jasno je kako će u momčadi biti velikih promjena, a izgleda kako su Riječani naciljali prvo pojačanje.

Na Rujevicu bi se trebao vratiti iskusni napadač Jakov Puljić. Iza njega je odlična sezona u dresu Vukovara 1991, kluba koji je ispao iz HNL-a. Puljić je sa 16 prvenstvenih pogodaka bio drugi najbolji strijelac lige, a više od njega zabio je samo sjajni Dion Drena Beljo. Jasno je kako sljedeće sezone neće igrati drugoligaški nogomet, a povratak na Rujevicu čini se kao vrlo izgledna opcija.

Dres Rijeke nosio je od 2016. do 2020. Najčešće je bio u ulozi drugog napadača iza Marija Gavranovića ili Mirka Antonija Čolaka. Najbolju sezonu odigrao je 2018. kada je zabio 17 golova i dodao deset asistencija u 34 nastupa. Nakon igrao je u poljskoj Jagielloniji, a potom u mađarskoj Puskas Akademiji.

Za Riječane je odigrao 77 utakmica te zabio 29 golova i dodao 11 asistencija. Iako ima još godinu dana ugovora s Vukovara, čini se realnim da bi ga mogao raskinuti i postati slobodan igrač.
