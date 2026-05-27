Vrhovni sud donio odluku o 'švicarcima'

Vrhovni sud u srijedu je izvijestio da je prošireno vijeće donijelo odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, ali će njem sadržaj biti poznat nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. "Danas 27. svibnja 2026. prošireno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske donijelo je odluku u predmetu kolokvijalno nazvanom 'konvertirani krediti u CHF'. Nakon što odluka bude napisana te otpremljena strankama o njoj će priopćenjem biti obaviještena javnost”, priopćio je šturo najviši sud ne otkrivajući detalje.

Mediji su ranije objavili da bi prošireno vijeće Vrhovnog suda uskoro trebalo objaviti pravno shvaćanje jesu li dužnici u švicarskom franku koji su konvertirali svoje kredite odštećeni ili nisu. Iz Udruge Franak, koja je tražila održavanje javne sjednice, potom su izvijestili da su, uz pomoć financijskih stručnjaka, proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura.

Naveli su i da je prema ranijim procjenama obeštećenje bilo na razini od 1,2 milijarde eura te da su novu procjenu napravili "potaknuti svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka" da bi opstojnost rada banaka bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom. Hrvatska udruga banaka (HUB) uzvratila je da se o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima mora odlučivati neovisno, bez javnih pritisaka i diskreditiranja sudaca, stručnjaka i medija.