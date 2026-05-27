Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČEKA SE OBJAVA

Vrhovni sud donio odluku o 'švicarcima'

Švicarci
Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
27.05.2026.
u 16:57

Iz Udruge Franak, koja je tražila održavanje javne sjednice, izvijestili da su, uz pomoć financijskih stručnjaka, proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura

Vrhovni sud u srijedu je izvijestio da je prošireno vijeće donijelo odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, ali će njem sadržaj biti poznat nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. "Danas 27. svibnja 2026. prošireno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske donijelo je odluku u predmetu kolokvijalno nazvanom 'konvertirani krediti u CHF'. Nakon što odluka bude napisana te otpremljena strankama o njoj će priopćenjem biti obaviještena javnost”, priopćio je šturo najviši sud ne otkrivajući detalje.

Mediji su ranije objavili da bi prošireno vijeće Vrhovnog suda uskoro trebalo objaviti pravno shvaćanje jesu li dužnici u švicarskom franku koji su konvertirali svoje kredite odštećeni ili nisu. Iz Udruge Franak, koja je tražila održavanje javne sjednice, potom su izvijestili da su, uz pomoć financijskih stručnjaka, proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura.

Naveli su i da je prema ranijim procjenama obeštećenje bilo na razini od 1,2 milijarde eura te da su novu procjenu napravili "potaknuti svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka" da bi opstojnost rada banaka bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom. Hrvatska udruga banaka (HUB) uzvratila je da se o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima mora odlučivati neovisno, bez javnih pritisaka i diskreditiranja sudaca, stručnjaka i medija.
FOTO Simbol Zagreba potpuno 'zglancan'! Skidaju skele s bana Jelačića, nikad nije izgledao bolje
Švicarci
1/31
Ključne riječi
Sud Krediti švicarci

Komentara 4

Pogledaj Sve
PA
PatMat
18:08 27.05.2026.

Vrhovnim i Ustavnim sucima, pa i običnim treba država omogućiti vilu, imanje gdje će se kod ključnih odluka moći potpuno povući i biti izolirani od svih vanjskih utjecaja. Nešto poput konklava. Unutra imaju sve, od literature, tehnike isl. Kuhari, liječnički timovi sve imaju spremno. Sustave za ometanje signala itd. Ništa i nitko ne može van ni unutra dok se odlučuje. Kad donesu odluku i objave ponovno svi mogu ponovno van. Vila - Big Brother je tu za sljedeće zasjedanje. Možda samo sjednice prenositi uživo, privatne detalje ne treba.

Avatar Bongozg
Bongozg
17:26 27.05.2026.

Vjerujem hrvatskom sudstvu, a vi?

DO
Domi
17:37 27.05.2026.

Udruga Franak je skup ljudi koji su se prije puno godina polakomili na jeftine uvjete za kredite u švicarskim francima, a kad su se uvjeti promjenili, svi su im krivi samo ne oni. Kod toga i banke imaju svoju ulogu jer su navlačile naivce na"jeftine" kredite. To je suština stvari.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!