Nakon paklenih vrućina stiže preokret: Meteorolozi upozoravaju pljuskove, evo gdje će biti najgore

Hrvatsku je zahvatio vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala, a temperature su posljednjih dana na pojedinim mjestima rušile i svibanjske rekorde. Ipak, prema prognozama meteorologa, već tijekom srijede poslijepodne dijelovima zemlje prijeti nagla promjena vremena uz pljuskove, grmljavinu, jak vjetar pa čak i moguće nevrijeme. Prema prognozi Državni hidrometeorološki zavod, srijeda će biti pretežno sunčana i vrlo vruća, uz najviše dnevne temperature uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva. Na Jadranu će jutarnje temperature biti od 20 do 23 stupnja, dok će u unutrašnjosti jutro biti nešto svježije, između 12 i 17 stupnjeva.

No, tijekom poslijepodneva očekuje se porast naoblake, ponajprije u unutrašnjosti zemlje, gdje su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Meteorolozi upozoravaju da ponegdje može biti i izraženijeg nevremena, praćenog olujnim udarima vjetra te lokalno mogućom tučom. Zbog mogućeg nevremena žuti meteoalarm upaljen je za gospićku, karlovačku, zagrebačku i osječku regiju, a upozorenje označava potencijalno opasno vrijeme. Prema DHMZ-u, mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vjetra jačim od 55 kilometara na sat, uz vjerojatnost grmljavinskog nevremena veću od 60 posto.

Slično upozorenje stiže i od meteorologa HRT-a, koji navode da će srijeda biti pretežno sunčana i vruća, ali da su u drugom dijelu dana na kopnu mogući lokalni pljuskovi, grmljavina pa i nevrijeme. Već četvrtak i petak trebali bi donijeti stabilnije vrijeme, ali uz blagi pad temperature. Meteorolozi pritom ističu kako vrući dani krajem svibnja nisu neuobičajeni, no rijetko se događa ovako dugotrajan niz vrlo toplih dana tijekom kojeg se bilježe i temperaturni rekordi.

Tako je u utorak u Omišlju na Krku izmjerena temperatura od čak 32,1 stupanj Celzijev, što je najviša svibanjska temperatura ikad zabilježena na toj meteorološkoj postaji, čiji podatci postoje od 1970. godine. Novi rekord zabilježen je i u Rabu, gdje je izmjereno čak 33 stupnja.

Vrhunac toplinskog vala potvrdila je i RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac, istaknuvši kako su već od ranog jutra na jugu zemlje temperature dosezale čak 27 stupnjeva, dok je rekorder dana bila Božava na Dugom otoku s čak 34 stupnja Celzijeva. "I sutra će biti sunčano i vruće, ali kasnije poslijepodne, iza 15 ili 16 sati, sa sjeverozapada krenut će jači razvoj naoblake", upozorila je meteorologinja.

Dodala je kako će nevrijeme najprije zahvatiti Zagorje i Međimurje, zatim prijeći preko zagrebačkog područja te se širiti prema istoku zemlje i Bosni i Hercegovini. Posebno upozorava na jake, pa i olujne udare sjeverozapadnog vjetra koji će pratiti grmljavinske oblake. Prema prognozama, do subote će na kopnu prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali uz nešto niže temperature nego proteklih dana. Na Jadranu će ostati uglavnom suho, sunčano i vruće, uz buru i povremeno jugozapadni vjetar, dok je mogućnost za rijetke pljuskove mala.