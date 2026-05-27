Strani milijuni na pragu ulaska u Hajduk: Otkriveno kada će se nastaviti pregovori s investitorima

Uoči sljedeće sezone, puno je nizvjesnosti u i oko splitskog Hajduka. Na Poljudu kao da ne postoje mirna ljeta, a jedna od glavnih priča povezanih s bijelima u posljednje vrijeme je ona oko potencijalnog ulaska stranih investitora u klub. Ukrajinski milijarder Volodimir Nosov zainteresiran je za ulaganje u Hajduk s partnerom i nogometnim menadžerom Ivicom Pirićom. Kako pišu 24sata, održan je novi sastanak između njih dvojice i vodstva kluba.

U Splitu su se našli Pirić i predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković.

- Mogu potvrditi da je održan još jedan sastanak s gospodinom Pirićem, na kojem je on prezentirao ozbiljan interes svojih ukrajinskih partnera za sponzoriranjem Hajduka, dakle za participacijom u marketinškom dijelu naše klupske priče, pri čemu nije postavljan nikakav uvjet s njihove strane niti je u bilo kojem trenutku bilo priče o strukturama upravljanja klubom ili nekakvim promjenama koje bi se ticale modela upravljanja Hajdukom. O tome nije bilo govora. Bio je kvalitetan sastanak, kvalitetna i dobra volja gospodina Pirića da se uključi u marketinški i sponzorski dio, međutim ništa više od toga - rekao je Pavasović-Visković za 24sata.

Na posljednjem sastanku, Pirić i Nosov su iskazali interes za ulazak u klub, a predsjendik NO Hajduka upoznao ih je s vlasničkom strukturom, upravljačkom strukturom i modelom upravljanja kluba.