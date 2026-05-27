Ako profesionalce ne zabrinjavaju teška ubojstva, obiteljsko nasilje, korupcija, posljedica je gubitak povjerenja u sustav

Ovaj je tjedna obilježilo tugovanje za ubijenim mladićem Lukom Milovcem te analiza uzroka takve tragedije. Iako je teško ili nemoguće do kraja objasniti uzročno-posljedični niz koji dovodi do takvih događaja, posebice kada su u njih involvirane osobe s očitim psihičkim poremećajima, moguće je odrediti neke čimbenike koji povećavaju ili smanjuju vjerojatnost njihove pojave. Mediji su vrlo brzo doznali informacije o počinitelju, njegovim prethodnim nedjelima i kriminalnoj prošlosti, ali i očite propuste u postupanju pravosudnih tijela.



Doznali smo da je protiv počinitelja podnesena kaznena prijava zbog ilegalnog posjedovanja i izrade oružja svega prije dvije-tri godine, a da sud dosad nije donio nikakvu presudu i kaznio ga, znajući da je riječ o osobi koja je već počinila jedno teško ubojstvo. Navikli smo da je u Hrvatskoj pravda spora. No, ovaj put postupak na sudu formalno nije ni pokrenut. Nakon provedenog nadzora nad radom suda, vjerojatno će biti nekih sankcija za pojedince koji su odgovorni za taj propust, ali nije nemoguće i da se odgovorni pojedinci izvuku na neka od formalnih pravila koja reguliraju rad sudova. Potom će ministar pravosuđa vjerojatno predložiti izmjene relevantnih propisa kako bi se ovakvi događaji u budućnosti spriječili. Bit će to još jedan primjer normativnog optimizma, tako tipičnog u našim pristupima rješavanju problema.