IMAO JE SAMO 26 GODINA

Velika tragedija potresla Izrael: Reprezentativac poginuo u prometnoj nesreći

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
21.05.2026.
u 22:56

Adam je u tim trenucima putovao na momčadsku večeru svog kluba

Izraelski košarkaški reprezentativac i igrač Hapoel Galil Elyona Raz Adam poginuo je jučer u prometnoj nesreći javljaju tamošnji mediji. Košarkaš je u vrijeme smrti imao samo 26 godina. U sudaru dva automobila nije bilo drugih smrtno stradalih, samo je 39-godišnji muškarac zadobio ozljede.

Adam je u tim trenucima putovao na momčadsku večeru svog kluba. Vijest o njegovoj smrti potresla je izrelsku sportsku javnost, a oglasio se predsjednik izraelske lige Ari Steinberg.

- Primili smo vijest o smrti Raza Adama i ostali šokirani i duboko potreseni. Ovo je tužan dan za izraelsku košarku. U ime lige želim izraziti iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i Hapoelu.

Adam je najveće uspjehe u karijeri upisao u mladoj reprezentaciji Izraela. Zajedno s Denijem Avdijom, Yamom Madarom i Yovelom Zoosmanom osvojio je dva prvenstva Europe za igrače do 20 godina. Nastupao je i za seniorsku reprezentaciju, ali ne na velikim natjecanjima. Na klupskoj razini predstavljhao je Elitzur Ironi Netanyu, Hapoel Tel Aviv, Ironi Nes Zionu i Ironi Kirjat Atu.
