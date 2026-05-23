Alain Prost proživio horor u vlastitoj vili: Pljačkaši ga napali i prijetili sinu, zadobio ozljede

Legendarni francuski vozač i četverostruki svjetski prvak Formule 1, Alain Prost, proživio je trenutke strave u utorak ujutro u svom domu u švicarskom Nyonu. Nekoliko maskiranih napadača provalilo je u njegovu vilu smještenu na obalama Ženevskog jezera oko 8.30 sati. Tijekom brutalnog napada, 71-godišnji Prost, poznat pod nadimkom 'Profesor', fizički je napadnut te je zadobio ozljedu glave. Iako su ozljede okarakterizirane kao lakše, cijeli događaj ostavio je dubok trag na njega i njegovu obitelj.

Drama se nije zaustavila na fizičkom napadu na slavnog vozača. Pljačkaši su, u namjeri da se domognu vrijednosti, zaprijetili i jednom od Prostovih sinova, prisilivši ga da otvori obiteljski sef. Prema izvješćima švicarskih medija, obitelj je bila u teškom stanju šoka nakon odlaska napadača, zbog čega je na imanje pozvan i tim za psihološku podršku kako bi im pomogao nositi se s proživljenom traumom. Službene izjave za medije Alain Prost ni njegova obitelj nisu davali, odlučivši zadržati privatnost u ovim teškim trenucima.

Točan popis ukradenih predmeta i njihova ukupna vrijednost nisu službeno objavljeni, no nagađa se kako je riječ o znatnom iznosu. Posebna meta pljačkaša, kako se vjeruje, bili su luksuzni satovi, s obzirom na to da je Prost dugogodišnji ambasador i zaštitno lice prestižnog proizvođača satova Richard Mille. Jedan od izvještaja navodi da je među ukradenim predmetima bio upravo jedan od skupocjenih satova te marke. Pljačke usmjerene na luksuzne predmete, pogotovo satove visoke vrijednosti, postale su sve češće u bogatijim dijelovima Švicarske, a organizirane bande često unaprijed ciljaju žrtve za koje znaju da posjeduju takve dragocjenosti.

🚨 | Alain Prost suffered a head injury during a violent home robbery in Switzerland.



Masked thieves targeted his luxury watches and forced his son to open the safe.



The suspects fled toward France, and Prost has since flown to Dubai.



Odmah nakon dojave o pljački, kantonalna policija Vaud pokrenula je opsežnu istragu. Na teren su izašli forenzički timovi i jedinice sa psima tragačima, a aktivirane su i kontrole na lokalnim cestama te autocestama u pokušaju da se uhvate počinitelji. Unatoč brzoj reakciji, policija nije uspjela locirati bandu. Istražitelji vjeruju kako su pljačkaši nakon izvršenja zločina pobjegli prema obližnjoj granici s Francuskom, zbog čega su o svemu obaviještene i francuske vlasti. Državno odvjetništvo kantona Vaud otvorilo je kaznenu istragu kako bi se razjasnile sve okolnosti događaja i pokušalo ući u trag počiniteljima.

Napad na Alaina Prosta, nažalost, nije izoliran slučaj, već dio šireg i zabrinjavajućeg trenda koji pogađa regiju Ženevskog jezera. Takozvani "home-jacking", odnosno pljačke koje se događaju dok su vlasnici kod kuće, sve su učestalije, a na meti su uglavnom bogati pojedinci. Samo tijekom 2025. godine, susjedni kanton Ženeva zabilježio je 18 sličnih slučajeva, a iza većine stoje visokoorganizirane prekogranične bande. Kriminalci često ciljaju luksuzne predmete, s posebnim naglaskom na satove visoke vrijednosti. Kanton Vaud, u kojem se nalazi Nyon, bilježi stopu provala koja je značajno viša od švicarskog nacionalnog prosjeka, što dodatno potvrđuje da je riječ o ozbiljnom sigurnosnom problemu s kojim se suočavaju tamošnje vlasti i stanovnici.

Duboko potresen svime što se dogodilo, Alain Prost je nakon napada odlučio napustiti svoj dom u Nyonu. Zajedno s obitelji otputovao je u Dubai, gdje provodi veći dio godine. Odluka o napuštanju Švicarske neposredno nakon pljačke jasan je pokazatelj koliko je ovaj događaj utjecao na osjećaj sigurnosti četverostrukog prvaka. Dok švicarske i francuske vlasti intenzivno surađuju na istrazi, fokus ostaje na hvatanju počinitelja i njihovom privođenju pravdi, u nadi da će se stati na kraj valu nasilja koji pogađa regiju.