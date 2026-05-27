Hrvatska kažnjena zbog zastave Herceg-Bosne na ceremoniji dodjele medalja, evo objašnjenja EHF-a

Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10 tisuća eura, a izbornik Dagur Sigurdsson s četiri tisuće eura zbog kršenja protokola na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, objavila je Europska rukometna federacija (EHF). U službenom priopćenju naveli su:

- EHF-ov Sud za rukomet donio je dvije odluke vezane uz incidente povezane s muškim EHF EURO 2026 prvenstvom, koji uključuju Hrvatski rukometni savez i članove hrvatske delegacije.

U prvom slučaju, izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson kažnjen je s 4000 eura zbog pogrdnih izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije nakon polufinala. Od toga je 2000 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.

U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10000 eura zbog kršenja službenog protokola EHF-ove ceremonije dodjele medalja i protokola o zastavama, nakon isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonije dodjele medalja. Od toga je 2500 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.

Iako nije izričito navedeno o kojoj se zastavi radi, hrvatski rukometaši, koji su na Euru osvojili brončanu medalju, tijekom dodjele medalja imali su dvije različite zastave, od kojih je prva službena zastava Republike Hrvatske. Druga je zastava Herceg-Bosne s natpisom Ljubuški pa je sasvim sigurno zbog toga EHF propisao kaznu.

Izbornik Dagur Sigurdsson kažnjen je zbog žestokog istupa na konferenciji za medije tijekom završnice Eura. Sigurdsson je tada s razlogom prozvao EHF zbog loše organizacije Eura.

- Nisam imao vremena razmišljati o utakmici. Došli smo u Herning u 14:30 i onda sam morao doći ovdje. To je smiješno. Nismo locirani u blizini dvorane. Vozio sam se 35 minuta za ovaj cirkus, i onda se 35 minuta moram vraćati nazad. Bit će 17-18 sati kad se vratim. Nisam mogao održati trening s ekipom niti sam obavio sastanak. Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama. Oni su kao fast food kompanije. Ne mare za kvalitetu već samo prodaju.

Zapravo, oni su kao kompanije za organizaciju evenata. Dovode dobre izvođače, naprave dobar show i dobru pressicu. Nema veze što smo imali vožnju od 4 sata iz Malmöa. Bili smo u grupi u Malmöu i imali smo dva dana manje od ostalih za odigrati 7 utakmica. Tko zna išta o sportu zna da je to previše za igrače.

Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus kao smrznutu piletinu i dobace do ovdje gdje nismo ni blizu dvorane za trening. Još sam morao doći ovdje odraditi press konferenciju. Mi smo u polufinalu. Ovo je šokantno i skandalozno. Hvala vam svima. Bit ću sretan kada budem mogao otići. Samo mi recite kad mogu - poručio je Sigurdsson tada.