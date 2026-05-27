Uspinjača izdominirala na završnom turniru i odnijela pobjedu u dvije dobne kategorije

U Velikoj Gorici igrala se završnica malonogometnog prvenstva Hrvatske u predseniorskim uzrastima. Najviše razloga za slavlje imaju igrači Uspinjače Gimka koji su ovojili naslove u juniorskom i kadetskom uzrastu. Nakon naslova u uzrastu do 15 godina, isti uspjeh ponovili su s nešto starijim igračima i potvrdili kako je riječ o klubu s najboljim programom razvoja malonogometaša.

Kadeti Uspinjače u finalu su svladali vršnjake iz Futsal Dinama s 3:2. Strijelci su bili Dominik Car, Ivan Grahovac i Filip Ferenček, dok su za plave zabili Marko Milanović i Juraj Poljski. Najbolji igrač prvenstva je Uspinjačin Jakov Štruklec, a Ivan grahovac proglašen je najboljim vratarom. Najbolji strijelac je pak bio Jan Jež iz Novog Marofa.

Finale juniorskog prvenstva bila je repriza kadetskog. Upinjača Gimko također je svladala Futsal Dinamo, ali drugim rezultatom (3:1). Za Uspinjaču su zabijali Đivo Lobaš i Pino Rečić, dok je vratar plavih Marko Miletić zabio autogol. Strijelac za Dinamo bio je Jakov Purgar koji je kasnije proglašen i najboljim igračem turnira.

Ivano Jukić iz Uspinjače odnio je nagradu za najboljeg vratara, dok je nagradu za najboljeg strijelca pokupio Vito Horvat iz Futsal Dinama.