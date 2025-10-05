Preminuo bivši igrač Hajduka, pamtit će se kao čovjek koji je ostavio dubok trag u Hrvatskoj i SAD-u

Iz Sjedinjenih Američkih Država stigla je tužna vijest jer je u St. Louisu u 84. godini, 29. rujna preminuo bivši nogometaš Hajduka, Dragan Popović. Popović je rođen 1. siječnja 1941. u Beranama, a tamo je i započeo svoju nogometnu karijeru. Iz rodnog kluba 1958. godine preselio je u crnogorsku Sutjesku iz Nikšića, za koju je igrao pet sezona.

Nakon toga kratko je nastupao za Crvenu zvezdu, da bi zatim 1964. godine preselio je u Split i počeo nastupati za Hajduk. U redovima splitskih bijelih zadržao se do kraja sezone 1964./65., upisao 37 nastupa i tri pogotka. Nakon odlaska iz Hajduka, karijeru je nastavio u nižim ligama kako bi dobio status amatera te tako mogao otputovati u inozemstvo.

Karijera ga je odvela 1967. godine u SAD, gdje je igrao za St. Louis, zatim i za Kansas City Spurs. Nakon dvogodišnjeg boravka u Kansasu, vratio se u St. Louis, gdje je 1971. godine dosegnuo vrhunac, svojim igrama oduševio je publiku te su ga izabrali u idealnu momčad američkog prvenstva.

Kao trener sjedio je na klupama brojnih američkih klubove, među kojima se ističu Rochester Lancers, New York Arrows, Golden Bay Earthquakes i Las Vegas Americans. Dvaput je dobio nagradu za najboljeg trenera američke lige (1981. i 1983.), a zbog svog doprinosa razvoju nogometa u SAD-u uvršten je u Kuću slavnih klubova iz St. Louisa i Rochestera.

Popović će tako ostati zapamćen kao pionir koji je značajno pridonio popularizaciji nogometa na sjevernoameričkom kontinentu te kao čovjek koji je ostavio dubok trag na hrvatskim i američkim travnjacima.