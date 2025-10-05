Preminuo bivši igrač Hajduka, pamtit će se kao čovjek koji je ostavio dubok trag u Hrvatskoj i SAD-u

Iz Sjedinjenih Američkih Država stigla je tužna vijest jer je u St. Louisu u 84. godini, 29. rujna preminuo bivši nogometaš Hajduka, Dragan Popović. Popović je rođen 1. siječnja 1941. u Beranama, a tamo je i započeo svoju nogometnu karijeru. Iz rodnog kluba 1958. godine preselio je u crnogorsku Sutjesku iz Nikšića, za koju je igrao pet sezona.
Nakon toga kratko je nastupao za Crvenu zvezdu, da bi zatim 1964. godine preselio je u Split i počeo nastupati za Hajduk. U redovima splitskih bijelih zadržao se do kraja sezone 1964./65., upisao 37 nastupa i tri pogotka. Nakon odlaska iz Hajduka, karijeru je nastavio u nižim ligama kako bi dobio status amatera te tako mogao otputovati u inozemstvo.
Karijera ga je odvela 1967. godine u SAD, gdje je igrao za St. Louis, zatim i za Kansas City Spurs. Nakon dvogodišnjeg boravka u Kansasu, vratio se u St. Louis, gdje je 1971. godine dosegnuo vrhunac, svojim igrama oduševio je publiku te su ga izabrali u idealnu momčad američkog prvenstva.
The Earthquakes Family mourns the loss of the legendary Dragan “Don” Popović, former head coach and architect of the great 1983 team that advanced to the NASL semi-finals.— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) October 1, 2025
Condolences to his family and friends during this time 🕊️ pic.twitter.com/Q5YSR8LSzh
Kao trener sjedio je na klupama brojnih američkih klubove, među kojima se ističu Rochester Lancers, New York Arrows, Golden Bay Earthquakes i Las Vegas Americans. Dvaput je dobio nagradu za najboljeg trenera američke lige (1981. i 1983.), a zbog svog doprinosa razvoju nogometa u SAD-u uvršten je u Kuću slavnih klubova iz St. Louisa i Rochestera.
Popović će tako ostati zapamćen kao pionir koji je značajno pridonio popularizaciji nogometa na sjevernoameričkom kontinentu te kao čovjek koji je ostavio dubok trag na hrvatskim i američkim travnjacima.
