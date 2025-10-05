Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNE VIJESTI

Preminuo bivši igrač Hajduka, pamtit će se kao čovjek koji je ostavio dubok trag u Hrvatskoj i SAD-u

Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 16:47

Dvaput je dobio nagradu za najboljeg trenera američke lige (1981. i 1983.), a zbog svog doprinosa razvoju nogometa u SAD-u uvršten je u Kuću slavnih klubova iz St. Louisa i Rochestera.

Iz Sjedinjenih Američkih Država stigla je tužna vijest jer je u St. Louisu u 84. godini, 29. rujna preminuo bivši nogometaš Hajduka, Dragan Popović. Popović je rođen 1. siječnja 1941. u Beranama, a tamo je i započeo svoju nogometnu karijeru. Iz rodnog kluba 1958. godine preselio je u crnogorsku Sutjesku iz Nikšića, za koju je igrao pet sezona.

Nakon toga kratko je nastupao za Crvenu zvezdu, da bi zatim 1964. godine preselio je u Split i počeo nastupati za Hajduk. U redovima splitskih bijelih zadržao se do kraja sezone 1964./65., upisao 37 nastupa i tri pogotka. Nakon odlaska iz Hajduka, karijeru je nastavio u nižim ligama kako bi dobio status amatera te tako mogao otputovati u inozemstvo.

Karijera ga je odvela 1967. godine u SAD, gdje je igrao za St. Louis, zatim i za Kansas City Spurs. Nakon dvogodišnjeg boravka u Kansasu, vratio se u St. Louis, gdje je 1971. godine dosegnuo vrhunac, svojim igrama oduševio je publiku te su ga izabrali u idealnu momčad američkog prvenstva. 

Kao trener sjedio je na klupama brojnih američkih klubove, među kojima se ističu Rochester Lancers, New York Arrows, Golden Bay Earthquakes i Las Vegas Americans. Dvaput je dobio nagradu za najboljeg trenera američke lige (1981. i 1983.), a zbog svog doprinosa razvoju nogometa u SAD-u uvršten je u Kuću slavnih klubova iz St. Louisa i Rochestera.

Popović će tako ostati zapamćen kao pionir koji je značajno pridonio popularizaciji nogometa na sjevernoameričkom kontinentu te kao čovjek koji je ostavio dubok trag na hrvatskim i američkim travnjacima.

Što se događa s Antom Rebićem? Situacija u Vinkovcima pokazala je ono što je već dugo očito
Ključne riječi
Hrvatska Sjedinjene Američke Države Dragan Popović nogomet Hajduk

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
16:51 05.10.2025.

Čovjek je legendarni Hajdukov igrač.. "upisao 37 nastupa i tri pogotka."

OS
Ostrež
17:18 05.10.2025.

Ostavio je dubok i neizbrisiv trag na čučavcu

SS
simpatican.simpa
17:12 05.10.2025.

Gdje ste ih samo izvadili, vjerovatno kad se snimalo "Velo misto".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još