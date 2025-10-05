Što se događa s Antom Rebićem? Situacija u Vinkovcima pokazala je ono što je već dugo očito

Kada su dovodili Antu Rebića, na Poljudu su sigurno imali u vidu kako će naš bivši reprezentativac donijeti neku novu dimenziju projektu Gonzala Garcije. Hajdukov je napadač u pobjedi protiv Vukovara odigrao 80 minuta kada je zamijenjen. Ostat će upisana situacija iz 73. minute kada je Rebić promašio šansu iz neposredne blizine kada glavom nije dobro zahvatio loptu. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Srećom po Splićane, kazna nije stigla. Naprotiv, samo nekoliko minuta kasnije Rokas Pukštas zabio je za pobjedu. Jasno je kako se Rebić još uvijek traži i još je prerano za bilo kakve ultimativne zaključke o tome kada će biti potpuno spreman. A takav Rebić sigurno je adut na kojeg Garcia računa u nastavku prvenstva. Naravno, svojim igračkim autoritetom sigurno će donijeti posebnu vrijednost i u svlačionicu Hajduka, posebice u odnose s mlađim igračima kojima će trebati poticaj takve vrste.

Rebić je u Vinkovcima igrao na poziciji špice, izvedba njegove momčadi bila je uglavnom za zaborav. Ništa se osim bodova s te utakmice neće pamtiti. A Gonzalo Garcia sada je napokon postao svjestan koliko je posla pred njim. Do sada je u izjavama bio možda i malo preoptimističan, nerijetko bi nakon loše izvedbe jedini on vidio dobre stvari, kao primjerice nakon poraza od Varaždina.

I utakmica protiv Vukovara pokazala je da Hajdukov trener traži optimalnu poziciju, odnosno ulogu u momčadi za Rebića. Svjestan je da mu takav napadač u pravoj formi može biti prevaga kada dođu utakmice na kojima će se lomiti koplja i odlučivati prvenstvo...

- Bilo je jako teška utakmica za njega zbog te uloge napadača. Znali smo da neće primati mnogo lopti. On može igrati napadača i vjerovali smo u njega. Ima odličan stav i mentalitet, takvi nam trebaju - jasan je Garcia.