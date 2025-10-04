Garcia nakon pobjede priznao: Mogli smo i primiti gol... Objasnio i veliku promjenu na utakmici

Hajduk je pogotkom Rokasa Pukštasa u 77. minuti slavio protiv Vukovara (0:1) na gostovanju u sklopu 9. kola HNL-a. Utakmicu u Vinkovcima odlučio je i crveni karton za Vitu Čaića, domaćeg veznjaka sredinom prvog dijela. Hajduk je tako tri četvrtine utakmice odigrao s igračem više, a tek potkraj dvoboja uspio je slomiti otpor Vukovaraca. Nakon dvoboja trener Hajduka Gonzalo Garcia reći će:

- Bila je teška utakmica, težak je bio i teren. Nismo najbolje krenuli u utakmicu, imali smo oboje po nekoliko prilika. Nakon crvenog kartona utakmica se promijenila. Trebamo bolje znati što želimo raditi. Kreirali smo par izvrsnih šansi, ali, ponavljam, mogli smo pogodak i primiti. Imamo još puno posla za napraviti.

Garcia je objasnio zašto je u tijeku utakmice s trojice prešao na četvoricu igrača u zadnjoj liniji:

- Očekivali smo jako težak i spor teren. Nismo fizička ekipa, trebali smo imati sigurnost. Nakon crvenog kartona odlučili smo napasti i zato smo promijenili formaciju. Najvažnije da smo pobijedili, imamo 19 bodova, mislim da možemo biti zadovoljni nakon prve dionice. Trebamo sada raditi s igračima koji ostaju i nastaviti napredovati.

Mladi Luka Hodak upisao je prve službene minute za Hajduk...

- Nitko nema poziciju u momčadi, oni koji rade će nastupati. To ne ide preko noći. Trebamo imati balans između iskustva i mladosti, danas su nastupili Hodak, Hrgović, Mlačić... Treba nam i iskustvo jer ponekad prelako ispadamo. Hodak je jako discipliniran i sluša moje upute.

Rebić?

- Bilo je jako teška utakmica za njega zbog te uloge. Znali smo da neće primati mnogo lopti. On može igrati napadača i vjerovali smo u njega. Ima odličan stav i mentalitet, takvi nam trebaju, zaključio je Garcia.