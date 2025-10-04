Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TRENER HAJDUKA

Garcia nakon pobjede priznao: Mogli smo i primiti gol... Objasnio i veliku promjenu na utakmici

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
04.10.2025.
u 18:35

- Rebić? Bilo je jako teška utakmica za njega zbog te uloge. Znali smo da neće primati mnogo lopti. On može igrati napadača i vjerovali smo u njega. Ima odličan stav i mentalitet, takvi nam trebaju - rekao je Garcia

Hajduk je pogotkom Rokasa Pukštasa u 77. minuti slavio protiv Vukovara (0:1) na gostovanju u sklopu 9. kola HNL-a. Utakmicu u Vinkovcima odlučio je i crveni karton za Vitu Čaića, domaćeg veznjaka sredinom prvog dijela. Hajduk je tako tri četvrtine utakmice odigrao s igračem više, a tek potkraj dvoboja uspio je slomiti otpor Vukovaraca. Nakon dvoboja trener Hajduka Gonzalo Garcia reći će:

- Bila je teška utakmica, težak je bio i teren. Nismo najbolje krenuli u utakmicu, imali smo oboje po nekoliko prilika. Nakon crvenog kartona utakmica se promijenila. Trebamo bolje znati što želimo raditi. Kreirali smo par izvrsnih šansi, ali, ponavljam, mogli smo pogodak i primiti. Imamo još puno posla za napraviti. 

Garcia je objasnio zašto je u tijeku utakmice s trojice prešao na četvoricu igrača u zadnjoj liniji:

- Očekivali smo jako težak i spor teren. Nismo fizička ekipa, trebali smo imati sigurnost. Nakon crvenog kartona odlučili smo napasti i zato smo promijenili formaciju. Najvažnije da smo pobijedili, imamo 19 bodova, mislim da možemo biti zadovoljni nakon prve dionice. Trebamo sada raditi s igračima koji ostaju i nastaviti napredovati. 

Mladi Luka Hodak upisao je prve službene minute za Hajduk...

- Nitko nema poziciju u momčadi, oni koji rade će nastupati. To ne ide preko noći. Trebamo imati balans između iskustva i mladosti, danas su nastupili Hodak, Hrgović, Mlačić... Treba nam i iskustvo jer ponekad prelako ispadamo. Hodak je jako discipliniran i sluša moje upute. 

Rebić?

- Bilo je jako teška utakmica za njega zbog te uloge. Znali smo da neće primati mnogo lopti. On može igrati napadača i vjerovali smo u njega. Ima odličan stav i mentalitet, takvi nam trebaju, zaključio je Garcia. 

Ključne riječi
HNL Vukovar Hajduk Gonzalo Garcia

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZR
Ze Roberto u
18:51 04.10.2025.

Jadne li momčadi od tog klubiića zvanog ajduk......ajmo penali, ajmo crveni kartoni, ajmo Kustići, ajmo tovari....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još