Predsjednik Uefe Čeferin zbog posebnog je razloga sinoć boravio u Zagrebu

U Hotelu Esplanade održana je promocija knjige "Sudnji dani" autora Petera Čeferina, uglednog slovenskog odvjetnika i oca predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina, i Vasje Jager. Radi se o kriminalističkom romanu koji je obilježio i karijeru Čeferina, o mladom poduzetniku koji je osuđen za obiteljsko ubojstvo.

- Zadovoljan sam što će knjiga izaći i na hrvatskom jeziku. Osnova knjige je moj kazneni postupak, jedan klijent osuđena na 30 godina zatvora jer, kažu, da je ubio majku, očuha i polubrata. Od svog početka branjenja sam sto posto siguran da to on nije učinio - rekao je Peter Čeferin, pa dodao:

- Ovaj kriminal nema veze s nogometom.

Osvrnuo se i na posao sina koji je čelni čovjek Uefe, a sinoć je iz prvog reda pratio promociju tatine knjige u Zagrebu.

- Podupirem sve što Aleksander radi. Težak je to posao, no sve što radi u Uefi, dobro je napravio. Uvijek sam se slagao s njegovim potezima u Uefi. Žao mi je samo što sve njegove uspjehe uživo ne gleda njegova majka, moja pokojna supruga. No, ona ga je lijepo odgojila, a dan prije nego što je izabran za predsjednika Uefe, bio je na njenom grobu u Grosuplju. Jako mu je puno značila - rekao je tata Čeferin.

Promociji knjige Sudnji dani prisustvovali su Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova i Oleg Butković, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture, Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Matjaž Han, ministar gospodarstva turizma i sporta Slovenije, Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, brojne osobe iz javnog, političkog te gospodarskog života, i proslavljeni sportaši među kojima su i Zvonimir Boban, Aljoša Asanović, Mario Stanić te ispred Sportskih igara mladih Zdravko Marić i Tihomir Gudić.

