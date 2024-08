Predsjednik Hajduka prekinuo šutnju, najavio veliki potez kluba: 'Prodajemo tog igrača...'

Dan nakon ispadanja od slovačkog Ružomberoka u kvalifikacijama Konferencijske lige oglasio se predsjednik Hajduka, Ivan Bilić. Prvi javni istup nakon teškog europskog poraza imao je za Dnevnik Nove TV.

- Večeras nije ništa lakše nego sinoć. Nazvao bih ovo neuspjehom. Svi smo očekivali prolazak. U prvom poluvremenu smo bili puno bolji - rekao je Bilić u uvodu razgovora.

Je li istina da je bio pogođen nekim predmetom u svečanoj loži?

Nije me ništa pogodilo. Realno je da su navijači bili, isto kao i mi, visokih iščekivanja. Ispričao bih se i njima i cijeloj javnosti na neuspjehu. Mi u klubu smo se osjećali jadno, vjerujem da su i oni. Možda je nešto poletjelo, ali ništa me nije pogodilo.

Bilić je posebno prokomentirao slučaj s Ivanom Perišićem.

- Jako je teško reći tko je glavni krivac, to je nezgodan slučaj. Žao mi je. Mi kao klub nismo odmah reagirali jer je to jednim dijelom interna stvar. Vjerovao sam da možda postoji šansa da se trener i on pomire i dogovore. Ta situacija nije bila tolika loša, to se događa u svlačionicama. Zbog toga mi je žao. U nezgodnim trenucima su iz svlačionice curile poruke prema medijima, to je pojačalo cijeli doživljaj i negativnu emociju te podiglo ovaj nesporazum na višu razinu. I to je utjecalo na to da nije došlo do pomirenja.

Rekao je i ponešto o financijskom stanju Hajduka.

Naš primarni cilj je bio plasman u Konferencijsku ligu. Taj cilj nam je ostvarivao puno kvalitetniju financijsku situaciju. Ispadanje znači da moramo prilagoditi budžet za sljedeću sezonu. Financijska situacija nije loša, ali se na njoj treba raditi - kazao je Bilić pa potvrdio da se radi na prodaji Pukštasa:

- Prodaja igrača? Trenutno smo u pripremi prodaje jednog igrača, a možda ćemo morati i nekog drugog. Trenutno radimo na jednom transferu. Pukštas? Da, on.

A hoće li stići pojačanja?

- Imali smo u planu u slučaju plasmana u KL da bismo se mogli pojačati za još jednu devetku. U ovom trenutku trebamo jako kvalitetno pogledati kako i koga dovesti da bi se pojačali. Moguće je da će to biti potrebno u slučaju ozljeda ili ako negdje budemo tanki, ali čisto financijski klub u ovom trenutku ne može priuštiti puno pojačanja. Realno je da do kraja prijelaznog roka možda neće biti pojačanja.

Ima li Gattuso podršku predsjednika?

- Trener je došao s iznimno puno energije u klub i stopostotno se daje u rad. On mora imati našu podršku. Vjerujem da će pokazati ono što je započeo raditi.

Bilić je četiri mjeseca na poziciji predsjednika Hajduka. Je li mu ikad kroz glavu prošla misao "što je meni ovo trebalo"

- Shvatite me ispravno. Nema dana kad mi to nije došlo, ali nema trenutka kada mi ne dolazi na pamet da ono što radim je iznimno bitno. U ovom klubu sam upoznao dosta kvalitetnih ljudi koji su prava snaga kluba. Vjerujem da skupa možemo pomoći da Hajduk nastavi napredovati, unatoč ovim neuspjesima. Vjerujem da možemo podići klub na sljedeću razinu - zaključio je Bilić.