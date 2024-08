Hrvatskoj prijeti najcrnji scenarij! Već su nas prestigli Kosovari i Bugari, a moglo bi biti i gore

Ovaj je četvrtak bio jedan od najgorih u povijesti hrvatskog nogometa, sva tri naša predstavnika u europskim su kvalifikacijama doživjeli rezultatske posrtaje. Hajduk je ispao od Ružomberoka, Osijek je svoj put završio nakon užasnih jedanaesteraca s azerbajdžanskom Zirom, a katastrofalna Rijeka izgubila je u gostima kod švedskog Elfsborga.

Situacija je još alarmantnija kad se pogledaju ostale lige koje su nominalno po kvaliteti ispod Supersport HNL-a. Primjerice, Armenija će u playoffu Konferencijske lige imati čak dva svoja predstavnika (Noah i Pjunik), baš kao i Cipar (Pafos i Omonia), čiji je prvak APOEL već izborio europsku jesen.

S dva predstavnika u završnoj fazi kvalifikacija za Konferencijsku te Europa ligu može se pohvaliti i Irska, to su Shamrock Rovers te St Patrick's Athletic, a više bodova od članova HNL-a za europski koeficijent ljetos su skupili i klubovi s Kosova te iz Bugarske, Azerbajdžana, Slovačke, Crne Gore, Latvije, Norveške, Slovenije…

Stranica Football Meets Data izvadila je podatke koji još više ogoljuju hrvatske klubove. Naime, Rijeka, Hajduk i Osijek ovog su ljeta odigrali 12 europskih utakmica, sve protiv klubova čije zemlje po europskim koeficijentima nisu u Top 22 Europe, no unatoč tome naši su upisali samo četiri pobjede.

Ne spasi li stvar Dinamo (opet), Hrvatskoj prijeti da izgubi jedno mjesto u europskim natjecanjima...

Croatian 🇭🇷 teams played 12 matches in UEFA competitions this summer, all vs teams from leagues ranked outside European Top 22 (🇫🇴🇸🇰🇷🇴🇦🇿🇸🇪🇪🇪).



They managed to win only 4 games:



2 v team from 🇪🇪

1 v team from 🇷🇴 2nd tier

1 v team from 🇫🇴



The rest was either lost or drawn.