Je li ovo čovjek koji će donijeti titulu na Poljud? Njegovo ime dugo je bila velika tajna

Otkako je Goran Vučević 10. veljače sporazumno napustio direktorsku fotelju, navodeći kako određena financijska jamstva kluba nisu ispunjena, na Poljudu je trajala tiha, ali intenzivna potraga za njegovim nasljednikom. Dok se u medijima spekuliralo s raznim imenima, među kojima se najozbiljnije spominjao Marinko Jurendić, Hrvat sa švicarskom putovnicom, čini se da je uprava 'Bilih' rješenje pronašla u Poljskoj. Prema informacijama koje su prvi objavili poljski mediji, a zatim prenijeli i hrvatski, ključna figura sportske politike splitskog kluba u budućnosti trebao bi postati Robert Graf.

Riječ je o 45-godišnjem stručnjaku koji se savršeno uklapa u profil kakav Hajduk traži. Graf nije imao profesionalnu igračku karijeru, već je svoj put gradio od nule, kroz organizacijske i menadžerske uloge, s posebnim naglaskom na razvoj omladinskih pogona u klubovima poput Śląska iz Wrocława i Lechije iz Gdanjska. Njegova reputacija temelji se na sposobnosti da "napravi nešto iz ničega", što je dokazao u svakom klubu u kojem je radio, a trenutno obnaša dužnost potpredsjednika za sport u poljskom klubu ŁKS-u iz Łódźa.

Talijani otkrili ključan datum: Cijeli Milan čeka samo jednu riječ Luke Modrića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov uspon krenuo je u Olimpiji Grudziądz, s kojom je odmah izborio plasman u viši rang, unatoč financijski moćnijoj konkurenciji. Pravi proboj doživio je u Warti iz Poznańa, koju je 2020. godine, nakon dugih 25 godina, vratio u Ekstraklasu, a već u idućoj sezoni odveo do povijesnog petog mjesta. Vrhunac karijere dosegnuo je u Rakówu iz Częstochowe, gdje je kao jedan od arhitekata momčadi u sezoni 2022./23. osvojio povijesni naslov prvaka Poljske, kao i nacionalni kup i superkup, potvrdivši se kao jedan od najsposobnijih sportskih djelatnika u zemlji.

Ipak, potez koji ga je najbolje predstavio hrvatskoj javnosti i preporučio Hajduku bio je transfer Ante Crnca. Graf je prepoznao potencijal mladog napadača Slaven Belupa te ga 2022. doveo u Raków za otprilike 1,5 milijuna eura. Crnac je u Poljskoj eksplodirao, a samo godinu i pol kasnije prodan je engleskom Norwich Cityju za vrtoglavih jedanaest milijuna eura. Taj posao savršeno ilustrira njegovu filozofiju - prepoznati potencijal, osigurati igraču razvojni put i na kraju višestruko zaraditi, stvarajući vrijednost za klub.

Dolazak Poljaka na Poljud ne bi bio slučajan. Uprava Hajduka, prema navodima, tražila je čovjeka koji ispunjava tri ključna kriterija, a čini se da ih Graf sve zadovoljava. Prvi je iskustvo rada u klubovima s ograničenim budžetom, gdje je dokazao da zna graditi konkurentne momčadi bez velikih ulaganja. Drugi je dokazana sposobnost uvođenja i razvoja mladih igrača u seniorski nogomet. Treći, i možda najvažniji kriterij, jest njegova vještina jeftine kupovine i skupe prodaje, što je demonstrirao ne samo na primjeru Crnca. Ukoliko se pregovori uspješno privedu kraju, dolazak Roberta Grafa mogao bi označiti početak nove, dugoročno održive strategije koja bi Hajduku napokon trebala donijeti stabilnost i, ono čemu se navijači najviše nadaju, toliko željene trofeje.