Pravni cirkus oko najkontroverznije utakmice ide dalje: Međunarodni sud pokrenuo novi postupak

Sportski arbitražni sud (CAS) u Lausanni otvorio je postupak nakon što se Senegalski nogometni savez žalio na oduzimanje titule afričkog nogometnog prvaka. CAS je potvrdio da su procedure već u tijeku i da će slučaj biti razmatran po ubrzanom postupku.

Podsjetimo, Afrička nogometna konfederacija (CAF) je 17. ožujka donijela odluku o proglašenju Maroka afričkim prvakom dva mjeseca nakon završetka turnira.

Kontroverzno finale dobio je Senegal sa 1-0 nakon produžetaka. Međutim, susret je sudačkoj nadoknadi prekinut na 20 minuta nakon što su Senegalci nezadovoljni dosuđenim jedanaestercom za domaćine napustili travnjak. Po povratku Senegalaca nastavljen je finalni dvoboj, a Maroko nije uspio realizirati jedanaesterac. Čak štoviše, Senegal je do kraja slavio golom Pape Gueyea u prvom produžetku.

Međutim, naslov im je oduzet i to pod objašnjenjem da su napuštanjem terena predali finalni dvoboj. Utakmica je registrirana pobjedom Marokanaca od 3-0.

"Razumijemo da momčadi i navijači žele znati konačnu odluku i osigurat ćemo da se arbitražni postupak provede što je brže moguće, uz poštivanje prava svih strana na pravično saslušanje," kazao je glavni direktor CAS-a Matthieu Reeb.