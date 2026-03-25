Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 248
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SENEGALCI NE ODUSTAJU

Pravni cirkus oko najkontroverznije utakmice ide dalje: Međunarodni sud pokrenuo novi postupak

FILE PHOTO: CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
25.03.2026.
u 22:53

CAS je potvrdio da su procedure već u tijeku i da će slučaj biti razmatran po ubrzanom postupku

Sportski arbitražni sud (CAS) u Lausanni otvorio je postupak nakon što se Senegalski nogometni savez žalio na oduzimanje titule afričkog nogometnog prvaka. CAS je potvrdio da su procedure već u tijeku i da će slučaj biti razmatran po ubrzanom postupku.

Podsjetimo, Afrička nogometna konfederacija (CAF) je 17. ožujka donijela odluku o proglašenju Maroka afričkim prvakom dva mjeseca nakon završetka turnira.

Kontroverzno finale dobio je Senegal sa 1-0 nakon produžetaka. Međutim, susret je sudačkoj nadoknadi prekinut na 20 minuta nakon što su Senegalci nezadovoljni dosuđenim jedanaestercom za domaćine napustili travnjak. Po povratku Senegalaca nastavljen je finalni dvoboj, a Maroko nije uspio realizirati jedanaesterac. Čak štoviše, Senegal je do kraja slavio golom Pape Gueyea u prvom produžetku.

Međutim, naslov im je oduzet i to pod objašnjenjem da su napuštanjem terena predali finalni dvoboj. Utakmica je registrirana pobjedom Marokanaca od 3-0.

"Razumijemo da momčadi i navijači žele znati konačnu odluku i osigurat ćemo da se arbitražni postupak provede što je brže moguće, uz poštivanje prava svih strana na pravično saslušanje," kazao je glavni direktor CAS-a Matthieu Reeb.
Ključne riječi
CAS Kup nacija Senegal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!