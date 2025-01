Pravi Mbappé konačno je stigao Madrid. S dva pogotka odveo je Real na vrh ljestvice

Gosti su u prvoj akciji na utakmici došli do vodstva, a strijelac je bio Fabio Silva. No, do kraja dvoboja tresla se samo mreža Las Palmasa i to čak sedam puta, ali su Realu tri pogotka poništena zbog zaleđa. Kylian Mbappe je postigao prvi pogodak u 18. minuti iz kaznenog udarca, a iz igre je bio strijelac za 3-1 u 36. minuti. Između dva njegova gola mrežu je zatresao i Brahim Diaz u 33. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Rodrygo u 57. minuti.

Gosti su gotovo pola sata igrali s igračem manje, jer je u 64. minuti izravan crveni karton dobio stoper Benito Ramirez, koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena. Luka Modrić zbog žutih kartona nije konkurirao za sastav, a nije bilo ni najboljeg strijelca Reala Viniciusa Juniora, koji izdržava supsenziju zbog crvenog kartona.

Real je ostvario 14. prvenstvenu pobjedu kojom se vratio na vrh ljestvice La Lige s 46 bodova. Dva boda manje ima Atletico Madrid koji je u ovom kolu neočekivano poražen (1-0) na gostovanju kod Leganesa.

U prvoj nedjeljnoj utakmici 20. kola španjolskog nogometnog prvenstva Athletic Bilbao je na gostovanju u Vigu svladao domaću Celtu s 2-1 (0-0) te se izjednačio s trećeplasiranom Barcelonom. Baskijska momčad je povela u 62. minuti golom Alejandra Berenguera. U 71. minuti je Daniel Vivian udvostručio prednost gostiju. Hugo Alvarez je u 74. minuti smanjio zaostatak Celte. Athletic je 11. ovosezonskom pobjedom došao do 39 bodova, koliko ih ima i trećeplasirana Barcelona.