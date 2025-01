Ancelottiju prijjeti otkaz u Realu? Klub mu je postavio ultimatum

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti našao se na udaru kritika navijača nakon poraza 5:2 od Barcelone u španjolskom superkupu. Talijan je s Realom osvojio čak 15 trofeja, što ga čini jednim od najtrofejnijih trenera u povijesti. Među njih se ubrajaju dva naslova u La Ligi i dva naslova u Kupu kralja, kojima je pribrojao tri pobjede u Ligi prvaka.

Međutim, nakon nevjerojatno uspješne prošle sezone, Ancelotti se zajedno sa svojom momčadi našao u problemu. Po dolaskom Kyliana Mbappéa i odlasku Tonija Kroosa momčad ne uspijeva pronaći dobitnu dinamiku, a najveći rival im je posebno slaba točka. Osim poraza u superkupu, pretrpjeli su i poraz u prvenstvu (0:4).

Talijanskog trenera jako su pogodili zvižduci navijača na Santiago Bernabeuu nakon što su s 5:2 u kupu pobijedili Celtu. Usprkos dobrom rezultatu, utakmica je sve do produžetaka bila poprilično neizvjesna. Relevo piše da trener djelomično razumije kritike i prihvaća, no isto tako smatra da su one pretjerane obzirom na sve što je uspio napraviti u momčadi.

Isti list dodaje kako bi Ancelotti mogao dobiti otkaz ukoliko Real Madrid rano ispadne u Ligi prvaka. Trenutačno su sa tri pobjede i tri poraza na 20. mjestu ljestvice. Na sreću po Ancelottija, preostale su im utakmice sa Salzburgom i Brestom. Dakako, kiks u njima može se pretvoriti u još veći problem. Realu je definitivan cilj proći barem u četvrtfinale te bi o tome mogla ovisiti Ancelottijeva sudbina. To znači da moraju pobijediti dvije utakmice u inicijalnoj fazi, doigravanje za nokaut fazu i osminu finala.