Praunuk Benita Mussolinija igra nogomet. Ne samo to, mogao bi zaigrati među najjačima

NEMA VIŠE DILEMA

Sve je riješeno: Luka Modrić potpisuje za Milan, pao i slavni 'here we go', evo detalja

Nakon 13 godina u Real Madridu, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić seli u Italiju. Transfer u AC Milan potvrdio je i novi trener kluba Massimiliano Allegri, a sve je zaključeno čuvenom krilaticom "here we go" Fabrizija Romana