UŽIVO Komljenović za Večernji TV: 'Oršić bi može umjesto Perišića, ali ima jedan problem'

Hrvatska je ostala bez Ivana Perišića, ali ne i bez šansi za pobjedu nad Španjolskom i ulazak u četvrtfinale Europskog prvenstva, o čemu detaljnije za Večernji TV u Rougemarin Parku razgovara bivši nogometaš, trener, sportski direktor... Fabijan Komljenović (53).

Emisiju, koja je počela u 14:30, vodi naš istaknuti i nagrađivani novinar Željko Janković.

- Sigurno da remeti plan igre, ali svi treneri i izbornici imaju plan A i plan B. U ovom slučaju mora ići plan B. Naravno da će biti teško bez Perišića, našeg ponajboljeg strijelca i po meni najboljeg igrača, uz Luku Modrića - naglasio je Komljenović pa se osvrnuo na njegovu potencijalnu zamjenu, Mislava Oršića:

- Odigrao je sjajnu sezonu u Dinamu i izrastao je u još boljeg igrača. Bio bi pojačanje i vjerujem da može nadomjestiti dobro Perišića. Donio bi puno i bio bi opasan, baš zbog te tranzcije, polukontre i kontre. Donio bi prevagu.

Iza njega je sjajna sezona, tri godine zaredom najbolji strijelac Dinama. Odigrao je sezonu života.

- Svakako, a možda će igrati još bolje sezone. Brine jedna situacija... Nije igrao mjesec dana. Ali, možda je to i dobra stvar.

Pretpostavka je da će Španjolska pritisnuti i da će se prilika tražiti po bočnim pozicijama u tranziciji.

- To je Oršićev forte, čekati i biti agresivan, maksimalno koncentriran. Španjolci teže pas igri, još im se Busquets vraća... Treba biti blizu igrača, usko iza lopte i kroz tranziciju, brze lopte tražiti priliku. Moramo biti pravi da bismo prošli Španjolske, kao protiv Škota. Moramo biti tim, biti kompaktni. Onda dođe rezultat.

Osvrnuo se potom Komljenović i na Luku Modrića, ali i Matea Kovačića.

- Pristup koji ima on, prenio bih na ostale. Volio bih da ima bič. On je na vrhunskom nivou, svi znaju za njega, napaljeni su na njega. Kovačić se nameće, to mi je drago, imamo budućnost.

Kad se spominje budućnost, teško je izostaviti Joška Gvardiola.

- On igra kao da ima deset godina više, fenomenalan je.

Možda bi se izbornik Zlatko Dalić mogao za savjete okrenut Anti Budimiru, koji igra u Španjolskoj, a možda bi i mogao u igru?

- Sigurno, mislim da izbornik o njemu razmišlja i nadam se da će dobiti minutažu. Jer, naša prilika su prekidi. Moramo raditi na njima, pokazati želju zabiti iz njih. Ima reprezentacija koje ih idu samo odraditi.

Španjolce se žestoko kritiziralo nakon prve dvije utakmice u skupinu, koliko to može utjecati?

- Igrači iz velikih klubova navikli su na to. Ima onih na koje to djeluje, ali ima i onih na koje ne. U osmini finala nema loših reprezentacija, samo loših dana. Tko god je tu, ima kvalitete i adute, zato treba maksimalno biti koncentriran. Ne treba upadati u te "rekla-kazala" priče.

Često se uspoređuje ovu Španjolsku s prethodnom generacijom, posebno po pitanju napadača jer im treba više prilika za gol. Možemo li računati na jalovost u tom smislu?

- Morata je vrhunski igrač i pitanje je vremena kad će mu početi ulaziti, zato je bolje da ne ulazi u previše šansi. On u utakmicama dolazi do tri ili četiri šanse, to su velike stvari. Ne bih riskirao i puštao ga, držao bih ga što dalje od gola.

Prva linija obrane bit će Petković, odnosno, onaj tko će igrati u napadu. Ali, posljednja linija mora biti koncentrirana jer Španjolci čekaju prilike okomitim loptama, a mi smo pokazali već izostanak koncentracije.

- U današnje vrijeme 11 igrača igra napad i obranu. Svi moraju pokrivati svoje pozicije. Nikako ne smijemo izgubiti loptu u sredini već ih moraom uzimati. Tko će to raditi, bit će u prednosti.

Fabijan Komljenović je pun riječi hvale za Talijane, bez obzira na tešku pobjedu protiv Austrije.

- Nema lakog protivnika. Mi smo se mučili protiv Armenije, a to je bila prijateljska utakmica. Na ovoj razini to je posebno, izraženije.

Nizozemska i Češka?

- Po meni su Nizozemci, uz Talijane, lagano iznenađenje. Jako su kreativni, opasni, teže igri, kombinatorici, opasni su u prekidima i favoriti su mi protiv Češke. Ulaze u šanse, zabijaju, od prve do zadnje minute imaju isti tempo. Po meni, moćna i kvalitetna reprezentacija.

Sraz Belgije i Portugala je ipak poseban. Fabijan je igrao u Belgiji (Genk u sezoni 1995./1996.).

- Prirasli su mi srcu, navijam za njih. Uz Francusku, najmoćniji su, disciplinirani, imaju klasne igrače koji igraju u velikim klubovima. Ako netko može zaustaviti Lukakua, napravio je više od pola posla. Opasni su sa svih strana. Vratio se i Kevin De Bruyne pa pokazao odmah kvalitetu. Reprezentacija su koja se pokazala, oduševljavaju me. Šteta što već sad igraju s Portugalom, da je to barem bilo malo kasnije.