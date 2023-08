Poznato je kada će biti riješen Gvardiolov transfer karijere u Manchester City

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol u središtu je pažnje u ljetnom prijelaznom roku. Saga o njegovu odlasku u Manchester City još nije gotova, a prema posljednjim informacijama, sve je bliže prelasku u momčad koju vodi Josep Guardiola.

City i RB Leipzig pregovaraju i pokušat će sve riješiti do kraja tjedna, naglasio je najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano te sve pojasnio u videu.

- Prije dva tjedna rekao sam da je sve gotovo, objasnio sam što se dogodilo. Usmeni dogovor je postignut, liječnički pregled je zakazan. Veliki problem između klubova nastao je jer je ta informacija procurila u javnost. To je nekad dio nogometa, pogotovo kad se radi o njemačkim klubovima. Prema mojim informacijama, City i Leipzig aktivno pregovaraju o tom transferu. Klubovi će pokušati dogovoriti svaki detalj do kraja ovog tjedna. City radi na tome, pregovori napreduju i idu u dobrom smjeru nakon velikog nereda prije dva tjedna. I dalje stojim pri svom 'here we go' za Gvardiolov transfer u City - pojasnio je Romano.

Prema nekim izvorima, njemački klub pristao je na odštetu od 90 milijuna eura. Podsjetimo, Nijemci su za 21-godišnjeg braniča tražili 100 milijuna eura, no očito su popustili, a Gvardiol će usprkos tome postati najskuplji branič na svijetu. Trenutačno tu poziciju drži Harry Maguire kojeg je Manchester United 2019. godine platio 87 milijuna eura.

Veliku zaradu u ovom će transferu dobiti i Dinamo koji ima pravo na 20% razlike u odnosu na cifru koju su već zaradili od Leipziga (21 milijun eura) i visine transfera. Zagrepčani će tako od Gvardiola dobiti dodatnih 13,8 milijuna eura, bit će to lijepa financijska injekcija "modrima" uoči finiša ljetnog prijelaznog roka.

Dodajmo da je Gvardiol seniorsko iskustvo do sada stjecao u Dinamu i Leipzigu i sa samo 21 godinom uputit će se u najjaču nogometnu ligu svijeta.