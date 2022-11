Poznato 14 imena sudionika osmine finala, čekamo preostala dva

Nakon sinoćnjih raspleta natjecanja po skupinama Lige prvaka, poznato je 14 od 16 klubova koji su se plasirali u osminu finala.

Bayern, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto i Tottenham su pobjednici skupina, dok u osminu finala kao drugoplasirani idu Liverpool, Club Brugge, Inter, Eintracht, te Borussia Dortmund.

Prolaz među 16 najboljih su osigurali i PSG, Benfica, te Real Madrid, no danas ćemo doznati s koje će pozicije u osminu finala.

Foto: nordphoto GmBH / Meuter/NORDPHOT 01.11.2022, BayArena, Leverkusen, Championslegue, Vorrunde, 6. Spieltag, GER, UEFA CL Bayer 04 Leverkusen (GER) vs. Club Bruegge (BEL), im Bild: die Belgier verabschieden sich von den mitgereisten Fans Torwart Simon Mignolet (Bruegge #22), Hans Vanaken (Bruegge #20), Eduard Sobol (Bruegge #2), Casper Nielsen (Bruegge #27), Bjorn Meijer (Bruegge #14), Hans Vanaken (Bruegge #20), Noa Lang (Bruegge #10), Foto © nordphoto GmbH / Meuter DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Photo: nordphoto GmBH / Meuter/NORDPHOTO

Za preostala dva mjesta bore se još četiri kluba. U skupini E do osmine finala još mogu Milan i RB Salzburg, a skupini F RB Leipzig i Šahtar.

Za sada je poznato i pet klubova koji sele u Europsku ligu, a to su Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting i Sevilla.

Za Rangers, Atletico Madrid, Viktoriju Plzen, Marseille, Celtic i FC Kopenhagen završena je europska priča za ovu sezonu.

Zagrebački Dinamo još ima izgleda izboriti plasman u Europsku ligu, no danas će morati pobijediti u Londonu Chelsea, a Milan na San Siru RB Salzburg.

