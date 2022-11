Jelavić: O kakvoj krizi govorimo? Dinamo će pobjeđivati i najveće

Nogometaši Dinama danas (21 sat, HRT2 i Arenasport 1) u Londonu igraju s Chelseajem posljednju utakmicu skupine E Lige prvaka. O tom srazu popričali smo s Nikicom Jelavićem, bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem koji je godinama igrao na Otoku.

- Dinamo uvijek može iznenaditi. Chelsea ide dalje, no ne vjerujem da će igrati s drugom momčadi. S druge strane, plavi moraju igrati malo otvorenije žele li se nadati nastavku europske priče. Moraju malo i riskirati.

Dakle, moguće je preslikati neke detalje iz one utakmice u Zagrebu?

Teško će proći

- Tada je to upalilo. No, sjetimo se da je to moglo i drukčije završiti. Uspjela je ta kontra. Ali u toj je utakmici Dinamo jako malo riskirao i igrao je dobro. Teško da će ići dalje, no treba dati sve od sebe i pokazati da ima momčad koja vrijedi.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Unatoč tome što očekujemo Chelseajevu inicijativu, Dinamo će se u jednom trenutku morati otvoriti?

- Naravno, rezultat diktira kako ćete se postaviti. Nadam se da ćemo gledati dobru utakmicu i da će Dinamo postići dobar rezultat.

Što vam se posebno dopada u Dinamovoj kompoziciji, ne gledamo li posljednjih nekoliko kola?

- Dinamo je dobro igrao od početka sezone, pogotovo u HNL-u. Liga prvaka je nešto drugo, no i u njoj je pokazao da može. Najviše mi se dopada Dinamova ofenzivna tranzicija, polukontra i kontra, u kojoj izgleda moćno.

Koliko ova kriza može utjecati na pripremu za utakmicu u Londonu?

- Ma o kakvoj mi krizi govorimo? Plavi su izgubili od Milana, u jednom derbiju igrali su neodlučeno, a drugi su izgubili. Dobro, bilo je loše, posebice u prvom poluvremenu protiv Hajduka. Možda je to kriza rezultata, više je to umjetno stvoreno i napumpano. Kriza bi bila da izgube od Istre ili Šibenika. Nepovoljan rezultat moguć je i u utakmicama u kojima ste bolji. To je tako kod velikih klubova, kao što je, primjerice, Hajduk prosuo bodove u igri s Lokomotivom, što je nedopustivo. Velikim klubovima odmah se pripisuju krize. Odmah se povlači pitanje autoriteta i kompetencije trenera.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 01.11.2022., Zagreb - Igraci GNK Dinamo odlaze iz Medjunarodne zracne luke dr. Franjo Tudjman u London gdje ih ocekuje utakmica UEFA Lige prvaka protiv FC Chelsea. Stefan Ristovski, Arijan Ademi Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Hoćete reći da onda nismo objektivni?

- Pa i nismo. Svi Dinamovi navijači navikli su na pobjede. Kada dođe poraz od Milana ili Salzburga, onda je sve loše. Poraz od Milana je realnost iako je Dinamo za naše ligaške pojmove svemirski brod, no u Europi je ipak manji klub. Nismo objektivni kada govorimo o našim klubovima u Europi.

A iznimno je važno zadržati, odnosno poboljšati naš klupski imidž u Europi i zato bi još jedan pozitivan rezultat u Londonu jako dobro odjeknuo?

- Naravno. Moramo se brinuti o našem ligaškom proizvodu. Ne možemo očekivati da ćemo jednim manevrom stvoriti momčad koja će donijeti rezultate na svim razinama. To su dugogodišnji procesi u kojima morate imati i jako puno sreće, pogoditi strategiju. Dinamu će trebati još dosta godina da dođe do toga da može proljeće dočekati u Ligi prvaka. I ovo što je napravio dosad je jako dobro. Bilo je situacija kada je gubio neke "divlje" utakmice, no toga ima sve manje.

Kada igrate protiv najvećih momčadi, logično je da gubite, no te poraze je lakše podnijeti. Posebice ako se u obzir uzmu svi nogometni parametri, koji sugeriraju da Dinamo raste i da više nije toliko inferioran u odnosu na najvišu nogometnu razinu u Europi. Protiv najvećih sve lakše može igrati. A Dinamo će u jednom trenutku doći na razinu na kojoj će moći sve lakše parirati pa čak i pobjeđivati i najveće. Sjetite se kako je Dinamo rastao posljednjih dvadesetak godina. I taj proces se nastavlja, a to je najvažnije - kaže Jelavić.

Foto: Press Association/Pixsell

Chelsea je trenutačno šesta momčad u Engleskoj, deset bodova iza vodećeg Arsenala...

Milanov povratak

- Engleski nogomet pratim općenito. Iza Chelseaja je turbulentno razdoblje u kojem su se smjenjivali vlasnici kluba odnosno upravljačka struktura. Potom je promijenjen trener, no Chelsea je autoritet već petnaestak godina i ove bi sezone mogao daleko dogurati u Ligi prvaka. U Engleskoj je posljednjih mjeseci najzanimljivije promatrati zbivanja u Manchester Unitedu, koji nakon odlaska Alexa Fergusona očito ima teškoća i ne igra u Ligi prvaka. Sada je Manchester Cityju lakše jer je stvorio imidž. Unitedu će trebati vremena da se vrati na staze stare slave. Sličan proces proživio je i Milan. U Engleskoj se uvijek pojavi neki novi klub, Brighton, Newcastle... Arsenal se vratio nakon godina mučenja...

Kriza u Liverpoolu, slično kao u Dinamu, potencirala je tezu o tome da trener gubi konce u momčadi?

- Oduvijek mi se činilo da Jürgen Klopp najbolje na svijetu kontrolira svlačionicu. No, rezultat kroji sudbinu. Zasićenje dođe brzo nema li rezultata, a ako ga ima dođe sporije, no uvijek dođe.

Posljednja Dinamova utakmica s Milanom istrošila je maksimirsku momčad.

- Milan igra dobro, dogodi mu se neki neočekivani poraz kao ovaj posljednji od Torina. No, u posljednjih nekoliko godina Milan igra sve bolje, kao da se vraćaju na put stare slave. Volim gledati dobar nogomet, posebice što sam sada u trenerskom poslu pa malo drukčije gledam na stvari nego dosad - zaključio je Jelavić.

Standings provided by Sofascore

>> Izjave igrača Dinama nakon poraza od Milana pogledajte u videu