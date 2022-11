Hrvat u Šahtaru za prolazak protiv Gvardiola: 'Treninge nam prekidaju uzbune, svi žele pobjedu'

Večerašnjim susretima kompletirat će se grupni dio Lige prvaka. Pred nama su susreti u još tri skupine (izuzmemo li iz ove priče onu u kojoj igra Dinamo), a najzanimljivija će biti ona u kojoj je trenutačno na vrhu madridski Real. Modrićeva momčad osigurala je nastavak natjecanja, ali još uvijek mora potvrditi prvo mjesto u skupini.

Ne bi to trebalo biti teško jer Real kod kuće dočekuje Celtic, momčad koja je već ispala iz svih kombinacija. No u toj skupini očekuje nas iznimno zanimljiv dvoboj za drugo mjesto u kojem Šahtar dočekuje Leipzig. Slavi li momčad koju vodi Hrvat Igor Jovićević, osigurat će nastavak natjecanja u Ligi prvaka jer je i u prvoj utakmici pobijedila Leipzig u gostima, i to s visokih 4:1.

U svakoj drugoj kombinaciji dalje ide momčad za koju nastupa naš Joško Gvardiol. Simpatije neutralnih navijača su na strani Šahtara, "ratne momčadi" koja svoje utakmice ne igra u Ukrajini, a koja se mora nositi sa psihozom, čije treninge prekidaju uzbune.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group F - RB Leipzig v Real Madrid - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - October 25, 2022 RB Leipzig's Josko Gvardiol celebrates scoring their first goal with Christopher Nkunku and Willi Orban REUTERS/Annegret Hilse Photo: Annegret Hilse/REUTERS

– Igrače moram pripremati taktički, ali i mentalno. Kada nam treninge prekidaju uzbune, tada ne govorimo o sportu, nego o preživljavanju. Moji igrači, a posebno oni iz Ukrajine, osjećaju veliku odgovornost. I zato svi žele tu pobjedu – rekao je Jovićević, koji na klupi radi fantastičan posao.

U skupini G sve je već poznato, Manchester City i Borussia idu dalje u LP-u, a Sevilla natjecanje nastavlja u EL-u. U skupini H PSG i Benfica nastavljaju natjecanje, iako još nije odlučeno tko će osvojiti prvo mjesto, dok se Juventus i Makabi Haifa bore za Europsku ligu. U posljednjem kolu Juve dočekuje PSG, a Makabi Benficu.