Poznati tenisač fizički nasrnuo na taksista, policija uhitila i njega i još jednu osobu

Već u prvoj fazi natjecanja na Roland Garrosu, Francisco Cerundolo je eliminiran. Bolji je bio Daniel Evans s 0:3 u setovima (6:7, 4:6, 4:6). No, kao što bi mnogi učinili, Argentinac je odlučio još malo ostati u Parizu, ali jedan od najatraktivnijih gradova svijeta i Argentinac nisu baš najbolja kombinacija.

Naime, kako javljaju francuski mediji, Cerundolo je oko 1:45 iza ponoći napao taksista zato što je odbio prevesti njega i još četvoricu njegovih prijatelja, zato što je automobil predviđen da primi samo četiri osobe. Tenisač je izgubio živce, ošamario je taksista koji je samo radio svoj posao, a onda je taksist pronašao policijsku patrolu u blizini i prijavio zločin.

France Bleu reporting Francisco Cerundolo was detained in Paris following an aggression to a taxi driver.



According to the complain filled by the driver, the player slapped him after being denied a ride for 5 people in a car with 4 seats #RolandGarros https://t.co/H9bqlPMOyn