Francuzi nisu oduševljeni paradiranjem ruskih teniskih manekena u Parizu

Prvi put nakon 2018. godine, a jubilarni 10. put u karijeri, Marin Čilić igrat će u trećem kolu Roland Garrosa. Nakon što je u jučerašnjem dvoboju s Mađarom Martonom Fucsovicsem, 57. tenisačem svijeta, izgubio prvi set, u preostalom dijelu meča Marin je bio iznimno dominantan i na kraju, nakon dva sata i 54 minute igre, slavio pobjedu sa 4:6, 6:4, 6:2, 6:3. Međugorac je u meču pogodio 12 asova, a iskoristio je pet od 11 prilika za obrat.

Osigurao 125.800 eura

Osim što je osigurao novčanu nagradu od 125.800 eura, Marin se, počev od ove pobjede, počinje lagano i penjati u ATP poretku najboljih tenisača, pa je u ovom trenutku 22. na svijetu (+1).

A u treće kolo parova ušli su Nikola Mektić i Mate Pavić nakon što su sa 7:6 (5), 4:6, 6:2 nadjačali Nizozemca Klaasena i Južnoafrikanca Klaasena. Njima je to 11. pobjeda u nizu, a na sljedećoj prepreci čekaju ih Indijac Bopanna i Nizozemac Middelkoop.

Croatia's Marin Cilic in action during his second round match against Hungary's Marton Fucsovics

Dan prije Ivan Dodig je došao do prve pobjede u mješovitim parovima, on i Indijka Sania Mirza svladali su Meksikanca Santiaga Gonzaleza i Njemicu Lauru Siegemund sa 7:6 (4), 6:2. Franko Škugor i Ukrajinac Denis Molčanov izgubili su pak dvoboj prvog kola parova i to od francuske kombinacije Benjamin Bonzi/Arthur Rinderknech sa 3:6, 6:3, 6:7 (4). Ni Petra Martić nije bila uspješna u prvom kolu konkurencije ženskih parova, od nje i Amerikanke Shelby Rogers bolje su bile Ruskinja Veronika Kudermetova i Belgijka Elise Mertens sa 7:6 (2), 6:0.

Bojkotiraju Medvjedeva?

Rus Andrej Medvjedev, drugi nositelj turnira, bez većih je teškoća, pobijedio Lasla Đerea iz Srbije sa 6:3, 6:4, 6:3. Izvjestitelji su zamijetili da su u tom dvoboju, koji se igrao na središnjem stadionu Philippea Chatriera, tribine bile poluprazne. Neki su to ocijenili jasnim francuskim bojkotom ruskog tenisača.

Za razliku od Wimbledona, Roland Garros je dopustio nastup ruskim i bjeloruskim tenisačima i tenisačicama, ali francuski ljubitelji tenisa očito nisu oduševljeni paradiranjem ruskih teniskih manekena.