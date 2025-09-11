Šef FNC-a o incidentu u Areni: 'On je narkoman i propalitet. Čovjek sve maltretira'

Dražen Forgač, čelni čovjek FNC organizacije, gostovao je u Podcast Inkubatoru gdje je po prvi put progovorio o spektaklu koji je prošloga tjedna privukao veliku pažnju MMA zajednice i podigao borilačku scenu regije na višu razinu. Uz pohvale za organizaciju i same borbe, Forgač je otvoreno govorio i o određenim propustima.

Komentirao je incident s jednim borcem: "On je narkoman i propalitet koji radi probleme. Čovjek maltretira sve, doslovno. Došao je do mene i radio probleme koje sam i prije rekao. Na sreću ni on nije teže ozlijeđen. Svakakve su se teorije razvile. Dan ili dva kasnije je već plesao po klubovima. Mislim da je to problem našeg društva, na njega sam upozoravao već godinu dana. Otima djeci pare, maltretira, to je njemu obrazac ponašanja svakodnevno. Radi se o dečku koji nije pri sebi, ono što priča i iznosi u javnost... on u nekom svom svijetu živi, to je bolest i smatram da bi se time trebalo pozabavit.

Spava po šupama i o njemu nitko ne brine. Mogao bi napraviti nešto grozno nekome i apeliram da se sada nešto poduzme, a ne kada bude kasno. Najmanje je problem što je on dobio šamar. Bio nam je drag, svi smo mu pomagali kada je došao kao dijete kod nas u ATT. Bio je mlad dečko i svi su ga voljeli. Počeo je raditi mečeve i možda ga je i slava pogodila. Već 2020. je radio prve probleme, govorio sam mu da se smiri i savjetovao mu da nije zvijezda i da treba biti normalan. Počeo se drogirati i raditi probleme i zbog toga je izbačen iz ATT-a."

Dotaknuo se i propusta u osiguranju tijekom eventa: "U par navrata sam upozoravao zaštitare, morat ćemo na iduće evente uvesti naše zaštitare koji će pratiti što se događa, a ne gledati borbu ili se slikati sa zvijezdama. Davida Radulović je reagirao kako je reagirao... Trebate znati nešto, to traje od prije, još od kada se Fabjan borio s Darkom. Trener je bio pod emocijama. Miran je navijao za svoj tim, ali je u tome pretjerao. On nije sjedio na svojim mjestima.

Urlao je, osiguranje je tu trebalo reagirati i to su propusti na kojima moramo raditi. Na sreću radilo se o polupraznoj boci. Završilo je dobro, Cro Cop je prihvatio ispriku od Stošićevog trenera. To je prije svega propust FNC-a i mi moramo gledati da se to ne događa. Security će ubuduće djelovati preventivno. Moramo posložiti osiguranje da se ništa ne može dogoditi."