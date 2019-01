Poznati američki reper protiv Trumpa: Prvaci se ne dočekuju burgerima

Popularnom američkom reperu Quavu nije se svidio način na koji je predsjednik SAD-a Donald Trump dočekao nacionalne sveučilišne prvake u američkom nogometu Clemson Tigerse.

Podsjetimo, Trump ih je dočekao u Bijeloj kući, a zbog blokade američke vlade zbog neprihvaćanja saveznog proračuna igrači su na meniju umjesto raskošne hrane imali hamburgere.

>> Pogledajte kako je Trump hamburgerima dočekao nacionalne prvake

[video: 28816 / Trump častio burgerima i pizzom]

Quavo smatra kako to nije primjereno od strane Trumpa pa je pozvao igrače i stručno osoblje Clemsona u sjedište svoje tvrtke kako bi im pokazao "kako se tretiraju pravi prvaci".

I WANNA SHOW CLEMSON TIGERS AND POTUS HOW CHAMPS ARE SUPPOSED TO BE TREATED

YALL WELCOME TO COME BY THE QC HEADQUARTERS ANYTIME

Dabbin DABO STILL #GODAWGS

The Stir Fry Way!